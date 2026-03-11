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При пожаре в автобусе в Швейцарии погибли шесть человек

11 марта 2026 08:10
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Трагическое событие произошло в Швейцарии. В городе Фрибур в нескольких десятков километрах от Берна загорелся пассажирский автобус. Жертвами инцидента стали шесть человек, еще пятеро пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При пожаре в автобусе в Швейцарии погибли шесть человек-2

Пока неизвестно сколько точно людей находилось в салоне в момент ЧП. По данным экстренных служб, некоторые из них успели самостоятельно выбраться наружу еще до приезда пожарных. Бригады скорой помощи и вертолеты доставили в больницы трех человек с тяжелыми травмами, еще двум оказали помощь на месте. Причиной трагедии, по основной версии, стал поджог, устроенный одним из пассажиров.

При пожаре в автобусе в Швейцарии погибли шесть человек-4

Фредерик Папо, представитель полиции Кантона Фрибур (Швейцария):
На данный момент у нас есть доказательства, указывающие на преднамеренное действие со стороны одного из находившихся в автобусе. Однако расследование должно быть продолжено, чтобы точно установить, что произошло. 

В полиции не исключает версию террористического акта. Однако окончательный вывод будет сделан на основании экспертизы и анализа улик, найденных на месте происшествия. Расследование продолжается. 

# Швейцария

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