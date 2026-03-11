Ливан требует перед началом переговоров остановить израильские атаки – FT

Власти Израиля отклонили просьбу Ливана об остановке огня перед началом проведения переговоров на Кипре, пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

В публикации сказано, что ранее из-за неудавшейся попытки договориться о прекращении атак переговорный процесс на Кипре был отложен.

Тель-Авив ответил отказом на предложения Ливанской стороны прекратить эскалацию в отношении движения «Хезболлах», выступив с требованиями проводить переговоры одновременно с продолжением боевых действий, указывает FT.

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