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Ливан требует перед началом переговоров остановить израильские атаки – FT

11 марта 2026 07:39
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Ливан требует перед началом переговоров остановить израильские атаки – FT-0

Власти Израиля отклонили просьбу Ливана об остановке огня перед началом проведения переговоров на Кипре, пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

В публикации сказано, что ранее из-за неудавшейся попытки договориться о прекращении атак переговорный процесс на Кипре был отложен.

Тель-Авив ответил отказом на предложения Ливанской стороны прекратить эскалацию в отношении движения «Хезболлах», выступив с требованиями проводить переговоры одновременно с продолжением боевых действий, указывает FT.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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