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Иран начал минировать Ормузский пролив

11 марта 2026 07:59
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Иран начал минировать Ормузский пролив, основной путь мировой торговли нефтью, через который проходит около пятой части ее мировых поставок. По данным разведки США, пока выставлено всего несколько десятков мин. Однако технические возможности позволяют установить сотни боеприпасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иран начал минировать Ормузский пролив-2

Сейчас пролив находится под полным контролем Корпуса стражей исламской революции, который готовится превратить его в маршрут смерти, установив там минные заградители, начиненные взрывчаткой катера и береговые ракетные батареи. Ранее КСИР предупредил, что любое судно, пытающееся пройти через Ормузский пролив, будет атаковано. Из-за этого судоходство там фактически прекратилось. 

На происходящее уже резко отреагировали в США. Администрация Белого дома заявила, что если Иран немедленно не уберет мины, то его ждет удар невиданного ранее масштаба. О том, что блокировка Ормузского пролива грозит катастрофическими последствиями для мировой экономики предупредила государственная нефтяная компания Саудовской Аравии – один из крупнейших мировых поставщиков углеводорода.

# Конфликт на Ближнем Востоке

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