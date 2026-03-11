Официальный представитель МИД Мария Захарова выступила с обвинениями в украинизации в адрес секретариата ООН на фоне ангажированной реакции Организации на атаку ВС Украины по Брянску, пишет РИА Новости.

ВС Украины 10 марта атаковали Брянск при помощи ракет, в результате чего 6 человек скончались, еще 42 пострадали. Власти Киева признали себя ответственными за теракт. При этом со стороны ООН не последовало объективной реакции на произошедшее, подчеркнула Захарова. В свете удара по мирным жителям Брянска представитель генсека ООН Антониу Гуттереша лишь отметил, что Организация продолжает выступать против нанесения ударов по гражданским объектам.

Как отметила дипломата, сотрудники ООН уже не являются единым голосом, а представляют из себя тех, кто занимается лоббированием либо одной страны, либо группы стран.

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