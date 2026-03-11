Прямой эфир

Захарова раскритиковала ООН за реакцию на ракетный удар по мирным жителям в Брянске

11 марта 2026 08:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Захарова раскритиковала ООН за реакцию на ракетный удар по мирным жителям в Брянске-0

Официальный представитель МИД Мария Захарова выступила с обвинениями в украинизации в адрес секретариата ООН на фоне ангажированной реакции Организации на атаку ВС Украины по Брянску, пишет РИА Новости.

ВС Украины 10 марта атаковали Брянск при помощи ракет, в результате чего 6 человек скончались, еще 42 пострадали. Власти Киева признали себя ответственными за теракт. При этом со стороны ООН не последовало объективной реакции на произошедшее, подчеркнула Захарова. В свете удара по мирным жителям Брянска представитель генсека ООН Антониу Гуттереша лишь отметил, что Организация продолжает выступать против нанесения ударов по гражданским объектам.

Как отметила дипломата, сотрудники ООН уже не являются единым голосом, а представляют из себя тех, кто занимается лоббированием либо одной страны, либо группы стран.

Зеленский признал причастность Киева к теракту в Брянске: главком доложил

Ливан требует перед началом переговоров остановить израильские атаки – FT

Фото: Pinterest

# Мария Захарова # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
При пожаре в автобусе в Швейцарии погибли шесть человек
11 марта 2026 08:10

При пожаре в автобусе в Швейцарии погибли шесть человек

Иран начал минировать Ормузский пролив
11 марта 2026 07:59

Иран начал минировать Ормузский пролив

Ливан требует перед началом переговоров остановить израильские атаки – FT
11 марта 2026 07:39

Ливан требует перед началом переговоров остановить израильские атаки – FT