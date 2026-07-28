Ирина Шиманович пробилась в 1/8 финала турнира ВТА-250 в Мемфисе

Ирина Шиманович не без труда пробилась в 1/8 финала турнира категории 250 в Мемфисе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом круге белоруска за 1 час и 48 минут сломила сопротивление Риз Брантмайер. Дуэль 205-й и 486-й ракеток планеты получилась очень упорной. Счет говорит сам за себя – 6:4, 6:3. Наша спортсменка не сделала ни одного эйса при трех двойных ошибках, слабо подавала первую подачу – 51 % – и реализовала три брейк-поинта из семи. Следующая соперница – американка Кэти Волынец. Она находится в конце первой сотни.