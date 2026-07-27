Сергей Брылин поприветствовал болельщиков минского «Динамо»

Совсем скоро минское хоккейное «Динамо» начнет полноценную подготовку к очередному розыгрышу КХЛ. Тренироваться предстоит под руководством нового наставника Сергея Брылина. Специалист уже прибыл в белорусскую столицу и с нетерпением ждет встречи с командой и болельщиками. О назначении российского коуча стало известно 17 июля. Контракт заключен на 3 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Брылин, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Готовился и с нетерпением ждал, когда смогу присоединиться к тренерскому коллективу и влиться в их работу. Да, это новый этап в моей карьере, это новый опыт. Это очень интересно, волнительно. И, как я уже говорил, очень ответственно стать главным тренером такой команды, которая стремится к самым высоким целям.

У «зубров» будет хорошая возможность проверить свои силы перед стартом сезона. Белорусский представитель в лиге примет участие в Кубке мэра Москвы. 27 августа наши парни сыграют с принципиальным соперником казанским «Ак Барсом». Новый розыгрыш КХЛ минчане начнут 7 сентября, на домашнем льду динамовцы примут нижегородское «Торпедо».