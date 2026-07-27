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«Неман» по буллитам обыграл «Калугу» в предсезонном спарринге

27 июля 2026 17:38
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В преддверии нового сезона белорусские хоккейные клубы проверяют свою форму в товарищеских матчах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Гродненский «Неман» встречался с «Калугой», эта команда играет в ВХЛ.

Гости отличились первыми по ходу стартовой трети. На излете второго периода нападающий отечественной дружины Максим Усков восстановил равенство. Паритет на табло оппоненты сохранили вплоть до финальной сирены. Выяснение отношений перешло в овертайм, который также сильнейшего не выявил. А в серии буллитов точнее оказались представители белорусского чемпионата. Победную попытку исполнил Герман Поддубный. Для «Немана» этот спарринг стал вторым в межсезонье. Ранее гродненцы на своем льду были сильнее «Лиды».

Также сегодня контрольную встречу провели «Гомель» и «Могилев». Коллективы выдали результативный поединок и на двоих забросили шесть шайб, но численный перевес оказался на стороне «рысей» – 4:2. Дополнительная пятиминутка осталась безголевой, а в серии послематчевых бросков лучше себя проявили могилевчане. 

Отметим, команды ведут подготовку к розыгрышу Кубка Руслана Салея, который стартует уже 2 августа. Новый сезон национального первенства предварительно начнется 9 сентября.

# Хоккей

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