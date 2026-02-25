Солигорский «Шахтёр» продлил победную серию в чемпионате Беларуси по хоккею до 11 встреч

«Шахтер» продлил победную серию в регулярном чемпионате белорусской хоккейной экстралиги до 11 встреч, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Горняки» на выезде были сильнее «Могилева». Гости обеспечили себе преимущество в две шайбы в первой двадцатиминутке, но львы восстановили паритет во втором игровом отрезке, а на старте заключительной трети и вовсе вышли вперед. Но солигорчане сумели переломили ход встречи и праздновали итоговую викторию – 4:3.

За два тура до окончания регулярки выход в плей-офф Кубка Президента гарантировали себе только «Юность», «Шахтер» и «Витебск».