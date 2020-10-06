Интересно поиграть с детьми из другой страны. Как проходит турнир Belkanton Cup с участием юных белорусских теннисистов

Новости Беларуси. Пока мировые звезды первой величины пытаются покорить «Ролан Гаррос», подрастающее поколение белорусских теннисистов пробует свои силы на долгожданном международном старте в Минске – здесь продолжается Belkanton Cup, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. Этот турнир является традиционным, он проходит с 2008 года. В участниках – ребята, чей возраст не превышает 14 лет. В 2020 году в столицу приехали около сотни юных спортсменов из Беларуси, России, Армении, Израиля.

Belkanton Cup – это состязания второй категории, то есть теннисисты не просто шлифуют игровую практику, но и зарабатывают рейтинговые очки.

Из-за предпринятых противоэпидемиологических мер организаторы отмечают, что для них нынешний турнир во всех смыслах особенный: вход на корты строго по аккредитации, масочный режим, а самое трудновыполнимое правило для участников – никаких рукопожатий после окончания матча.

Снежана Плаксина, директор турнира:

Это первый турнир Европейской теннисной федерации, который проходит. Мы очень рады наконец-то вернуться в соревновательный режим. На самом деле сейчас сложно предугадать и делать какие-то ставки на кого-то, потому что был слишком долгий перерыв, и тут вопрос в том, кто как провел свой подготовительный этап к турнирам. Сейчас будем смотреть, как ребята возвращаются в тур и как они будут выступать.

Владислава Манжос, участница турнира:

Был долгий перерыв очень. Интересно поиграть и набраться опыта с детьми, которые из другой страны, которых учат по-другому.