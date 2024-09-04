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Теннис. Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата США

04 сентября 2024 12:30
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Арина Соболенко пробилась в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису. На предыдущей стадии была легко повержена олимпийская чемпионка Парижа седьмая ракетка планеты Чжэн Циньвэнь, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата США-1

Особенно здорово белоруска смотрелась на первой подаче. Процент просто зашкаливал – 71. Девушки провели на корте скромные 72 минуты. Счет говорит сам за себя – 6:1, 6:2. В следующем круге вторая ракетка планеты сыграет с любимицей местной публики американкой Эммой Наваро.

# Теннис

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