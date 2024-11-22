Егор Шарангович провёл 300-й матч в НХЛ

Результативная игра Егора Шаранговича предопределила победу «Калгари» над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче чемпионата НХЛ со счетом 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш соотечественник отметился голом и результативной передачей. Форвард на восьмой минуте ассистировал партнеру, а затем поразил цель и сам. Общее время на льду составило 17 с половиной минут. Нужно отметить, что нынешний поединок стал для Шаранговича 300-м в главной заокеанской лиге. В сезоне у белоруса скромные четыре результативных балла.