Илья Шиманович завоевал серебро чемпионата мира по плаванию

Новости Беларуси. Илья Шиманович завоевал вторую медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в китайском Ханчжоу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне в финале на дистанции 50 метров брассом наш спортсмен показал второй результат, уступив лишь южноафриканцу Камерону Ван дер Бургу.

Любопытно, что ранее Шиманович также завоевал в Ханчжоу серебро, но на дистанции 100 метров брассом. И тогда золото тоже было у Ван дер Бурга.