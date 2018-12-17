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Илья Шиманович завоевал серебро чемпионата мира по плаванию

17 декабря 2018 09:57
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Новости Беларуси. Илья Шиманович завоевал вторую медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в китайском Ханчжоу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Шиманович завоевал серебро чемпионата мира по плаванию-1

Накануне в финале на дистанции 50 метров брассом наш спортсмен показал второй результат, уступив лишь южноафриканцу Камерону Ван дер Бургу.

Любопытно, что ранее Шиманович также завоевал в Ханчжоу серебро, но на дистанции 100 метров брассом. И тогда золото тоже было у Ван дер Бурга.

# Плавание

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