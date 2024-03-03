Илья Шиманович выступит в Париже – что пловец думает о предстоящих Играх? Интервью
В олимпийский год, понятно, Париж притягивает взоры всех спортсменов. У белорусов пока шесть заветных пропусков на предстоящие главные Игры четырехлетия. Наш лидер национальной команды по плаванию Илья Шиманович в числе обладателей заветного квитка.
Мы пригласили звезду в студию «Спорттаймера».
Юлия Силипицкая, СТВ:
Если взять чемпионат мира, у меня сложилось впечатление, что ты четко ехал туда не за медалью, а просмотреть всех своих потенциальных соперников на Олимпийские игры.
Илья Шиманович, чемпион мира и Европы по плаванию:
Ну, это была такая отправная точка, от которой мы будем отталкиваться, чтобы проверить, как мы себя будем вести снова в этом строю, как будет организм на это реагировать и так далее. То есть это было такое пробное. Конечно, хотелось бы получше, тем не менее есть много положительных сторон.
Юлия Силипицкая:
Ты получил квиток заветный?
Илья Шиманович:
Да, выполнил норматив на Олимпийские игры.
Юлия Силипицкая:
Ну, собственно, все об этом знают. Ты доволен, что он у тебя есть? Но на одной дистанции.
Илья Шиманович:
Да, но для меня это на самом деле уже немножко обыденность. Больше я, наверное, концентрируюсь на том, чтобы я мог выступать независимо от того, как плывут другие. То есть концентрироваться на себе больше.
Юлия Силипицкая:
А ты себе какое-то время поставил? Вот результат, время.
Илья Шиманович:
Нет. Это самый большой враг спортсменов. Потому что, когда ты думаешь о времени, у тебя все идет не по плану. То есть ты должен плыть на ощущения, независимо от того, какое будет у тебя время.
Юлия Силипицкая:
Для тебя психология и резерв психологии где, в чем?
Илья Шиманович:
Я могу выйти на старт как полностью без, так сказать, не нуждаясь в психологической какой-то помощи или специалисте. Так могу выйти, и когда мне действительно надо.
Юлия Силипицкая:
А что тебе надо от специалиста? Что он тебе может такого сказать?
Илья Шиманович:
Слушайте, на самом деле на это и есть специалисты. Это же не просто выдуманные врачи.
Юлия Силипицкая:
А тренер не может быть психологом?
Илья Шиманович:
Отчасти да. Но мне кажется, это больше в юношеском возрасте.
Юлия Силипицкая:
На тебя можно ругаться?
Илья Шиманович:
А я бы сказал, иногда нужно.
Юлия Силипицкая:
То есть нужно ругать? Все время по шерстке нельзя?
Илья Шиманович:
Ну, есть такие люди, кому надо, но мне иногда надо дать.
Юлия Силипицкая:
В Дохе сейчас что-то тебя удивило?
Илья Шиманович:
Ничего такого сверхъестественного и нового я не увидел.
Юлия Силипицкая:
Ну смотри, нас допустили, да? Насколько почувствовал или не почувствовал, может быть, слишком доброжелательность или нейтральность к нам? Или, может быть, чуть-чуть агрессии? Вот как отношение складывалось именно к нам?
Илья Шиманович:
Слушайте, было все очень положительно, потому что все ребята отзывались очень круто. Все говорят: наконец-то вы вернулись, рады видеть. И было приятно со всеми снова общаться. Я когда первый раз ехал, я не знал, чего ожидать. На самом деле все было на высшем уровне дружелюбия.
Юлия Силипицкая:
Теперешняя твоя цель, ну такая реальная, взрослого человека в спорте в этом году.
Илья Шиманович:
Никогда не ставлю себе цели в плане результата. Ставлю цели в плане саморазвития в спорте. Просто каждый год показать свой максимум, на который я способен.
Юлия Силипицкая:
На что ты способен?
Илья Шиманович:
Я не знаю. Я хочу это показать, чтобы узнать.
Юлия Силипицкая:
Следующий старт – чемпионат Беларуси. А после?
Илья Шиманович:
Пока не знаю, нет у нас пока что плана, после чемпионата Беларуси расписания. То есть мы пока в подвешенном состоянии. Я надеюсь, что будет хотя бы несколько стартов, проходящих под нагрузкой, чтобы потом выходить к основным стартам уже более уверенным и знать.
Юлия Силипицкая:
Я так понимаю, что на Олимпийские игры ты все-таки готовишься.
Илья Шиманович:
Да, это основной старт в этом сезоне будет.
Юлия Силипицкая:
Будет все-таки одна дистанция?
Илья Шиманович:
Слушайте, посмотрим. Будет зависеть от подготовки. Если у меня получится подготовить 200, я был бы не против и выполнить вторую квоту.
Юлия Силипицкая:
Когда-то надо будет со спортом... Может быть, не попрощаться, а по крайней мере, уже не быть топ-спортсменом. Вот ты где-нибудь себя видел еще или ты об этом не думал? Если видел, то где?
Илья Шиманович:
Слушайте, конечно, об этом мысли есть, это нормально.
Юлия Силипицкая:
У тебя высшее образование?
Илья Шиманович:
Конечно.
Юлия Силипицкая:
Какое?
Илья Шиманович:
Тренерское.
Юлия Силипицкая:
То есть ты получил просто корочку высшего образования и все, ты дальше не пошел?
Илья Шиманович:
Да, пока еще не обучался на какие-то другие специализации.
Юлия Силипицкая:
На более высокий уровень пока еще не замахивался?
Илья Шиманович:
Да. Но даже если бы я знал, чем я буду заниматься, наверное, я бы это не разглашал. Но я думаю, что это будет что-то недалекое от спорта, что-то с ним связанное, потому что мне это ближе, я хотя бы имею представление.
Юлия Силипицкая:
Бизнес это не твое?
Илья Шиманович:
Слушайте, может быть, в будущем будет, просто пока я в эту сторону...
Юлия Силипицкая:
А политика?
Илья Шиманович:
Нет, точно нет.
Юлия Силипицкая:
Последний вопрос все-таки касательно Парижа. Насколько для тебя вот эта мысль о том, что ты все-таки будешь в Париже, тебя мотивирует?
Илья Шиманович:
Я отношусь к этому максимально просто, потому что после первой Олимпиады я понял, что в этом нет ничего особенного. Это такие же соревнования, те же люди, просто другой ранг соревнований. Амбиция есть, но я отношусь к этому максимально просто. Это старт, на котором надо показать свой максимум.
Подробности смотрите в видео.