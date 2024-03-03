Илья Шиманович выступит в Париже – что пловец думает о предстоящих Играх? Интервью

В олимпийский год, понятно, Париж притягивает взоры всех спортсменов. У белорусов пока шесть заветных пропусков на предстоящие главные Игры четырехлетия. Наш лидер национальной команды по плаванию Илья Шиманович в числе обладателей заветного квитка. Мы пригласили звезду в студию «Спорттаймера». Юлия Силипицкая, СТВ:

Если взять чемпионат мира, у меня сложилось впечатление, что ты четко ехал туда не за медалью, а просмотреть всех своих потенциальных соперников на Олимпийские игры.

Илья Шиманович, чемпион мира и Европы по плаванию:

Ну, это была такая отправная точка, от которой мы будем отталкиваться, чтобы проверить, как мы себя будем вести снова в этом строю, как будет организм на это реагировать и так далее. То есть это было такое пробное. Конечно, хотелось бы получше, тем не менее есть много положительных сторон. Юлия Силипицкая:

Ты получил квиток заветный? Илья Шиманович:

Да, выполнил норматив на Олимпийские игры. Юлия Силипицкая:

Ну, собственно, все об этом знают. Ты доволен, что он у тебя есть? Но на одной дистанции. Илья Шиманович:

Да, но для меня это на самом деле уже немножко обыденность. Больше я, наверное, концентрируюсь на том, чтобы я мог выступать независимо от того, как плывут другие. То есть концентрироваться на себе больше. Юлия Силипицкая:

А ты себе какое-то время поставил? Вот результат, время. Илья Шиманович:

Нет. Это самый большой враг спортсменов. Потому что, когда ты думаешь о времени, у тебя все идет не по плану. То есть ты должен плыть на ощущения, независимо от того, какое будет у тебя время. Юлия Силипицкая:

Для тебя психология и резерв психологии где, в чем? Илья Шиманович:

Я могу выйти на старт как полностью без, так сказать, не нуждаясь в психологической какой-то помощи или специалисте. Так могу выйти, и когда мне действительно надо.

Юлия Силипицкая:

А что тебе надо от специалиста? Что он тебе может такого сказать? Илья Шиманович:

Слушайте, на самом деле на это и есть специалисты. Это же не просто выдуманные врачи. Юлия Силипицкая:

А тренер не может быть психологом? Илья Шиманович:

Отчасти да. Но мне кажется, это больше в юношеском возрасте. Юлия Силипицкая:

На тебя можно ругаться? Илья Шиманович:

А я бы сказал, иногда нужно. Юлия Силипицкая:

То есть нужно ругать? Все время по шерстке нельзя? Илья Шиманович:

Ну, есть такие люди, кому надо, но мне иногда надо дать. Юлия Силипицкая:

В Дохе сейчас что-то тебя удивило? Илья Шиманович:

Ничего такого сверхъестественного и нового я не увидел. Юлия Силипицкая:

Ну смотри, нас допустили, да? Насколько почувствовал или не почувствовал, может быть, слишком доброжелательность или нейтральность к нам? Или, может быть, чуть-чуть агрессии? Вот как отношение складывалось именно к нам?

Илья Шиманович:

Слушайте, было все очень положительно, потому что все ребята отзывались очень круто. Все говорят: наконец-то вы вернулись, рады видеть. И было приятно со всеми снова общаться. Я когда первый раз ехал, я не знал, чего ожидать. На самом деле все было на высшем уровне дружелюбия. Юлия Силипицкая:

Теперешняя твоя цель, ну такая реальная, взрослого человека в спорте в этом году. Илья Шиманович:

Никогда не ставлю себе цели в плане результата. Ставлю цели в плане саморазвития в спорте. Просто каждый год показать свой максимум, на который я способен. Юлия Силипицкая:

На что ты способен? Илья Шиманович:

Я не знаю. Я хочу это показать, чтобы узнать. Юлия Силипицкая:

Следующий старт – чемпионат Беларуси. А после? Илья Шиманович:

Пока не знаю, нет у нас пока что плана, после чемпионата Беларуси расписания. То есть мы пока в подвешенном состоянии. Я надеюсь, что будет хотя бы несколько стартов, проходящих под нагрузкой, чтобы потом выходить к основным стартам уже более уверенным и знать. Юлия Силипицкая:

Я так понимаю, что на Олимпийские игры ты все-таки готовишься. Илья Шиманович:

Да, это основной старт в этом сезоне будет. Юлия Силипицкая:

Будет все-таки одна дистанция?

Илья Шиманович:

Слушайте, посмотрим. Будет зависеть от подготовки. Если у меня получится подготовить 200, я был бы не против и выполнить вторую квоту. Юлия Силипицкая:

Когда-то надо будет со спортом... Может быть, не попрощаться, а по крайней мере, уже не быть топ-спортсменом. Вот ты где-нибудь себя видел еще или ты об этом не думал? Если видел, то где? Илья Шиманович:

Слушайте, конечно, об этом мысли есть, это нормально. Юлия Силипицкая:

У тебя высшее образование? Илья Шиманович:

Конечно. Юлия Силипицкая:

Какое? Илья Шиманович:

Тренерское. Юлия Силипицкая:

То есть ты получил просто корочку высшего образования и все, ты дальше не пошел? Илья Шиманович:

Да, пока еще не обучался на какие-то другие специализации. Юлия Силипицкая:

На более высокий уровень пока еще не замахивался? Илья Шиманович:

Да. Но даже если бы я знал, чем я буду заниматься, наверное, я бы это не разглашал. Но я думаю, что это будет что-то недалекое от спорта, что-то с ним связанное, потому что мне это ближе, я хотя бы имею представление. Юлия Силипицкая:

Бизнес это не твое?