Белорусы завоевали шесть наград на старте чемпионата Европы по самбо

Шесть медалей завоевали белорусские спортсмены в стартовый день чемпионата Европы по самбо, который проходит в кипрском Лимасоле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучшей на континенте в весе свыше 80 килограммов стала Мария Кондратьева. На пути к пьедесталу отечественная спортсменка победила представительниц Германии, Грузии, России и Украины и принесла нашей команде первое золото. Этот успех стал для Марии вторым на главном европейском старте, кроме того, в карьере есть победа на мире.

Евгений Ребиков, выступающий в категории до 58 килограммов, стал обладателем серебра. Наш представитель боевого самбо в 1/2 финала одержал уверенную победу над спортсменом из Грузии – 8:0, но в финале уступил представителю России – Алдару Намсараеву со счетом 1:3.

Кроме того, в активе белорусской команды четыре бронзовые медали. Призерами континентального форума среди женщин стали наши Анфиса Копаева, Татьяна Мацко, Анжела Жилинская. В боевом самбо третий результат у Романа Дамиева. В четверг на ковер выйдут восемь отечественных спортсменов.