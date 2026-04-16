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Илья Протас вошел в символическую сборную новичков АХЛ

16 апреля 2026 17:28
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Два очка Ильи Протаса помогли «Херши» одержать победу в матче против «Уилкс-Барре» и пробиться в плей-офф АХЛ.

Команда белорусского нападающего была сильней оппонента со счетом 5:1. Илья сделал две голевые передачи и завершил поединок с коэффициентом полезности +1. Он является лучшим снайпером и бомбардиром «Херши». Также отечественный форвард занимает шестое место в списке бомбардиров лиги и первое место среди новичков. 

Кроме того, Илья Протас вошел в символическую сборную новичков АХЛ нынешнего сезона. В голосовании принимали участие тренеры, игроки и представители СМИ. Каждый игрок из сборной новичков получит специально изготовленную хрустальную награду. В разные годы в эту команду входили многие будущие звезды НХЛ.

# Хоккей # Илья Протас

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