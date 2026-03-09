«Гомель» вышел в четвертьфинал Кубка Президента. Во втором поединке раунда плей-ин «рыси» разгромили «Брест» – 4:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Гомель» вышел в четвертьфинал Кубка Президента. Во втором поединке раунда плей-ин «рыси» разгромили «Брест» – 4:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первом и втором периодах хозяева отличились по разу, в заключительном – дважды. Таким образом, определены все пары 1/4. Начало борьбы - в пятницу. Для того чтобы пройти дальше, нужно выиграть 4 раза.