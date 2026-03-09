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«Гомель» вышел в четвертьфинал Кубка Президента

09 марта 2026 12:12
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«Гомель» вышел в четвертьфинал Кубка Президента. Во втором поединке раунда плей-ин «рыси» разгромили «Брест» – 4:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Гомель» вышел в четвертьфинал Кубка Президента-1

В первом и втором периодах хозяева отличились по разу, в заключительном – дважды. Таким образом, определены все пары 1/4. Начало борьбы - в пятницу. Для того чтобы пройти дальше, нужно выиграть 4 раза.

# Хоккей

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