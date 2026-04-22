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Хоккеисты клуба «Юность» провели мастер-класс для самых юных воспитанников клуба

22 апреля 2026 18:19
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Хоккейная «Юность» на следующий сезон ставит перед собой задачу укомплектоваться исключительно собственными силами и уже сфокусировались на резерве. Игроки провели мастер-класс для самых юных воспитанников клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты клуба «Юность» провели мастер-класс для самых юных воспитанников клуба-2

Сезон в СДЮШОР продолжается и юные хоккеисты, несмотря на то, что очередной день уже подходит к концу, все же на льду. Понятно, мастер-класс – это не рядовое событие, а когда к вам пожаловали самые старшие, для кого-то кумиры, то парни трудятся на 200 %.

Хоккеисты клуба «Юность» провели мастер-класс для самых юных воспитанников клуба-4

Андрей Тимощенко, тренер-преподаватель СДЮШОР ХК «Юность-Минск»:
Это очень здорово, что есть такая у нас традиция в школе. Для них это большой праздник, они прям воодушевлены, заряжены, хотят узнать у них что-то, спросить. Хотелось бы больше таких в течение сезона.

Хоккеисты клуба «Юность» провели мастер-класс для самых юных воспитанников клуба-6

Поделиться своим мастерством с ребятами пришел Илья Сидорук и нападающий «Юности» Герман Пироговский, который для многих известная фигура, за его плечами 50 поединков, Максим Лемешевский так же на слуху. 

Хоккеисты клуба «Юность» провели мастер-класс для самых юных воспитанников клуба-8

Максим Лемешевский, нападающий ХК «Юность-Минск»:
Когда мы в детстве были, и к нам приходили тоже такие мастера из основной команды, это было очень круто, на самом деле, посмотреть. Но это очень непривычно, но прикольное ощущение на самом деле.

Хоккеисты клуба «Юность» провели мастер-класс для самых юных воспитанников клуба-10

Герман Пироговский, нападающий ХК «Юность-Минск»:
К сожалению, мы уже завершили сезон и такие мероприятия, наоборот, классно. Все-таки парк Горького – родная с детства арена.

Передача опыта, внутриклубная связь, одна цель – эти все составляющие и есть залог успеха, который растят с детства. Хоккейный клуб «Юность» – 11-кратный чемпион Беларуси, летопись продолжается.

Подробнее в видео.

# Хоккей # ХК «Юность» # СДЮШОР «Юность»

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