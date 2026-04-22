Хоккеисты клуба «Юность» провели мастер-класс для самых юных воспитанников клуба

Хоккейная «Юность» на следующий сезон ставит перед собой задачу укомплектоваться исключительно собственными силами и уже сфокусировались на резерве. Игроки провели мастер-класс для самых юных воспитанников клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сезон в СДЮШОР продолжается и юные хоккеисты, несмотря на то, что очередной день уже подходит к концу, все же на льду. Понятно, мастер-класс – это не рядовое событие, а когда к вам пожаловали самые старшие, для кого-то кумиры, то парни трудятся на 200 %.

Андрей Тимощенко, тренер-преподаватель СДЮШОР ХК «Юность-Минск»:

Это очень здорово, что есть такая у нас традиция в школе. Для них это большой праздник, они прям воодушевлены, заряжены, хотят узнать у них что-то, спросить. Хотелось бы больше таких в течение сезона.

Поделиться своим мастерством с ребятами пришел Илья Сидорук и нападающий «Юности» Герман Пироговский, который для многих известная фигура, за его плечами 50 поединков, Максим Лемешевский так же на слуху.

Максим Лемешевский, нападающий ХК «Юность-Минск»:

Когда мы в детстве были, и к нам приходили тоже такие мастера из основной команды, это было очень круто, на самом деле, посмотреть. Но это очень непривычно, но прикольное ощущение на самом деле.