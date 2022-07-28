Илья Ивашко вышел в ¼ финала теннисного турнира в Атланте

Илья Ивашко вышел в четвертьфинал теннисного турнира категории 250 в Атланте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Теперь белорус будет идти по сетке первого номера.

Случилось это потому, что экс-первая ракетка состязаний Рейли Опелка отказался от поединка с нашим спортсменом. Американца в спешном порядке заменил другой местный спортсмен Стив Джонсон. Ивашко хоть и провозился долго, но заставил соперника капитулировать – 4:6, 6:2, 6:4. Теперь в поединке одной четвертой наш представитель сразится с еще одним американцем Томми Полом.