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Илья Ивашко вышел в ¼ финала теннисного турнира в Атланте

28 июля 2022 10:25
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Илья Ивашко вышел в четвертьфинал теннисного турнира категории 250 в Атланте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Теперь белорус будет идти по сетке первого номера.  

Илья Ивашко вышел в ¼ финала теннисного турнира в Атланте-1

Случилось это потому, что экс-первая ракетка состязаний Рейли Опелка отказался от поединка с нашим спортсменом. Американца в спешном порядке заменил другой местный спортсмен Стив Джонсон. Ивашко хоть и провозился долго, но заставил соперника капитулировать – 4:6, 6:2, 6:4. Теперь в поединке одной четвертой наш представитель сразится с еще одним американцем Томми Полом.   

# Теннис # Илья Ивашко # Фотофакт

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