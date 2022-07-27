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Футбол. «Гомель» провёл ответный матч против греческого «Ариса»

27 июля 2022 20:09
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Во втором квалификационном раунде футбольной Лиги конференции «Гомель» провел ответный поединок против греческого «Ариса», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первой игре наши парни разгромно уступили со счетом – 1:5. В этот раз им нужна была только виктория.

Футбол. «Гомель» провёл ответный матч против греческого «Ариса»-1

Причем необходимо было забивать минимум пять мячей и постараться удержать ворота на замке. Однако уже под занавес первого тайма «рыси» пропустили и практически потеряли все шансы на выход в следующий раунд. Отмечу, что нашим парням удалось реализовать пенальти. Итоговые цифры второго противостояния – 1:1. Таким образом, по сумме двух игр «Арис» идет дальше, а «Гомель» выбывает.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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