Вольфович: все воинские части ПВО были подвергнуты проверке и получили определенную задачу

Проверка боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси не направлена против третьих стран. Об этом заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности. 12 марта Александр Вольфович посетил один из учебных полигонов в Брестской области, где развернуты зенитные ракетные дивизион и батарея с комплексами «Бук» и «Оса». На этом этапе также задействованы экипажи авиации Лидской авиабазы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все взгляды проверяющих устремлены в небо. Внимание летчиков на мишенях, а проверяющих – на слаженности и четкости работы авиации. В воздухе пары Як-130 и Ми-35. Одновременно нужно обойти потенциальную систему ПВО и нанести удар по наземным целям.

Согласно замыслу, учебно-боевой самолет поражал движущуюся колонну техники и тем самым прикрывал наземные силы и личный состав. Вертолеты же били по расположению условного противника. За этим этапом масштабного экзамена пристально следят западные соседи. С нашей стороны отмечается активная работа авиации и систем ПВО. Впрочем, беспокоится не о чем. Белорусские военные демонстрируют транспарентность в ходе проверки Вооруженных Сил.