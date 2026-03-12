Вольфович: все воинские части ПВО были подвергнуты проверке и получили определенную задачу
Проверка боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси не направлена против третьих стран. Об этом заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности. 12 марта Александр Вольфович посетил один из учебных полигонов в Брестской области, где развернуты зенитные ракетные дивизион и батарея с комплексами «Бук» и «Оса». На этом этапе также задействованы экипажи авиации Лидской авиабазы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ВВС и войсках ПВО отрабатывают стрельбу по мишеням в рамках проверки боеготовности.
Все взгляды проверяющих устремлены в небо. Внимание летчиков на мишенях, а проверяющих – на слаженности и четкости работы авиации. В воздухе пары Як-130 и Ми-35. Одновременно нужно обойти потенциальную систему ПВО и нанести удар по наземным целям.
Согласно замыслу, учебно-боевой самолет поражал движущуюся колонну техники и тем самым прикрывал наземные силы и личный состав. Вертолеты же били по расположению условного противника. За этим этапом масштабного экзамена пристально следят западные соседи. С нашей стороны отмечается активная работа авиации и систем ПВО. Впрочем, беспокоится не о чем. Белорусские военные демонстрируют транспарентность в ходе проверки Вооруженных Сил.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Все воинские части ПВО были подвергнуты проверке, получили определенную задачу и вышли в определенные районы. Это даже насторожило наших соседей, поляков, литовцев. Я видел это вчера на центральном командном пункте при проверке контрольных целей.
Вчера был проведен важный этап внезапной проверки. Это проверка способности командования военно-воздушных сил, войск противовоздушной обороны управлять, принимать на сопровождение цели, ставить задачи на поражение. То есть защищать воздушное пространство нашей страны.
Также на учебном полигоне отрабатывали действия боевые расчеты зенитно-ракетной батареи 62-го зенитно-ракетного полка. Самоходный комплекс «Оса» обнаруживал, отслеживал и поражал движущиеся мишени.
Напомним, проверка боевой готовности армии стартовала в январе по поручению Президента. Ее особенность – внезапность и комплексный формат. Поэтапно оценивается готовность различных родов войск. Сейчас внимание сосредоточено на подразделениях, обеспечивающих защиту воздушных рубежей страны.