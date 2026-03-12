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Вольфович: все воинские части ПВО были подвергнуты проверке и получили определенную задачу

12 марта 2026 13:45
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Проверка боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси не направлена против третьих стран. Об этом заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности. 12 марта Александр Вольфович посетил один из учебных полигонов в Брестской области, где развернуты зенитные ракетные дивизион и батарея с комплексами «Бук» и «Оса». На этом этапе также задействованы экипажи авиации Лидской авиабазы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВВС и войсках ПВО отрабатывают стрельбу по мишеням в рамках проверки боеготовности.

Вольфович: все воинские части ПВО были подвергнуты проверке и получили определенную задачу-2

Все взгляды проверяющих устремлены в небо. Внимание летчиков на мишенях, а проверяющих – на слаженности и четкости работы авиации. В воздухе пары Як-130 и Ми-35. Одновременно нужно обойти потенциальную систему ПВО и нанести удар по наземным целям. 

Согласно замыслу, учебно-боевой самолет поражал движущуюся колонну техники и тем самым прикрывал наземные силы и личный состав. Вертолеты же били по расположению условного противника. За этим этапом масштабного экзамена пристально следят западные соседи. С нашей стороны отмечается активная работа авиации и систем ПВО. Впрочем, беспокоится не о чем. Белорусские военные демонстрируют транспарентность в ходе проверки Вооруженных Сил.

Вольфович: все воинские части ПВО были подвергнуты проверке и получили определенную задачу-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Все воинские части ПВО были подвергнуты проверке, получили определенную задачу и вышли в определенные районы. Это даже насторожило наших соседей, поляков, литовцев. Я видел это вчера на центральном командном пункте при проверке контрольных целей. 

Вчера был проведен важный этап внезапной проверки. Это проверка способности командования военно-воздушных сил, войск противовоздушной обороны управлять, принимать на сопровождение цели, ставить задачи на поражение. То есть защищать воздушное пространство нашей страны.

Вольфович: все воинские части ПВО были подвергнуты проверке и получили определенную задачу-6

Также на учебном полигоне отрабатывали действия боевые расчеты зенитно-ракетной батареи 62-го зенитно-ракетного полка. Самоходный комплекс «Оса» обнаруживал, отслеживал и поражал движущиеся мишени.

Напомним, проверка боевой готовности армии стартовала в январе по поручению Президента. Ее особенность – внезапность и комплексный формат. Поэтапно оценивается готовность различных родов войск. Сейчас внимание сосредоточено на подразделениях, обеспечивающих защиту воздушных рубежей страны.

# Александр Вольфович # Вооруженные силы Республики Беларусь

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