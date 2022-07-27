«У нас была очень сильная команда». Какие результаты у белорусов на чемпионате по выездке?

Новости Беларуси. На базе центра олимпийской подготовки в Ратомке 27 июля стартовал чемпионат Беларуси по выездке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие сильнейшие всадники Беларуси, а также свои силы пробуют представители юношеской команды.

В малом призе выступают юниоры. Свои умения продемонстрируют около 40 юных всадников. Звание чемпиона Беларуси оспорят девять спортсменов, среди которых ведущие белорусские всадники Анна Карасева, Вероника Ярошевич и Екатерина Ефремова, которые, по мнению специалистов, и разыграют главный приз турнира. Традиционно, школа выездки является одним из ведущих направлений в белорусском конном спорте. Выездка – это высшая школа верховой езды и к тому же олимпийская дисциплина.

Ирина Жукова, тренер юношеской сборной Беларуси по конному спорту:

Все иностранные судьи, тренеры отмечают белорусскую школу выездки, всадники очень грамотно ведут лошадей, по езде очень грамотно выполняют все элементы. Единственное, что мы всегда теряли в юношах и юниорах качество аллюров лошади. Сейчас мы работаем над улучшением, чтобы у нас сохранилась и школа выездки, и улучшилось качество лошадей.

«Уровень лошадей немножко не тот». В Ратомке стартовал чемпионат Беларуси по выездке – подробнее здесь.

Несмотря ни на что, белорусские спортсмены выступают и выигрывают. Так, на недавних Евразийских играх, которые прошли в подмосковном конноспортивном комплексе «Максима-парк», в выездке белоруски взяли командное золото. А Анна Карасева к общей победе добавила еще две индивидуальные золотые награды – она выиграла малый и средний приз.