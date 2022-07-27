«У нас была очень сильная команда». Какие результаты у белорусов на чемпионате по выездке?
Новости Беларуси. На базе центра олимпийской подготовки в Ратомке 27 июля стартовал чемпионат Беларуси по выездке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие сильнейшие всадники Беларуси, а также свои силы пробуют представители юношеской команды.
В малом призе выступают юниоры. Свои умения продемонстрируют около 40 юных всадников. Звание чемпиона Беларуси оспорят девять спортсменов, среди которых ведущие белорусские всадники Анна Карасева, Вероника Ярошевич и Екатерина Ефремова, которые, по мнению специалистов, и разыграют главный приз турнира. Традиционно, школа выездки является одним из ведущих направлений в белорусском конном спорте. Выездка – это высшая школа верховой езды и к тому же олимпийская дисциплина.
Ирина Жукова, тренер юношеской сборной Беларуси по конному спорту:
Все иностранные судьи, тренеры отмечают белорусскую школу выездки, всадники очень грамотно ведут лошадей, по езде очень грамотно выполняют все элементы. Единственное, что мы всегда теряли в юношах и юниорах качество аллюров лошади. Сейчас мы работаем над улучшением, чтобы у нас сохранилась и школа выездки, и улучшилось качество лошадей.
«Уровень лошадей немножко не тот». В Ратомке стартовал чемпионат Беларуси по выездке – подробнее здесь.
Несмотря ни на что, белорусские спортсмены выступают и выигрывают. Так, на недавних Евразийских играх, которые прошли в подмосковном конноспортивном комплексе «Максима-парк», в выездке белоруски взяли командное золото. А Анна Карасева к общей победе добавила еще две индивидуальные золотые награды – она выиграла малый и средний приз.
Анна Карасева, мастер спорта международного класса по конному спорту:
Мой конь Федель отлично отработал две езды без ошибок, он победил. Второй был Бруно, он немного похуже, но он молодой, неопытный, поэтому ему это простительно. Конечно, было здорово командой занять первое место. Это был очень ответственный турнир, так как мы ехали личниками и командой. Команда – это большая ответственность, до последнего всадника мы не знали, что победим. Но мы победили, у нас была очень сильная команда.