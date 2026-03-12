Профилактика ЧС: в Минской области стартовала республиканская акция «За безопасность вместе»

Спасатели усилили контроль за состоянием частных домовладений. Задача – предотвратить чрезвычайные ситуации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Так, в Пуховичском районе под особым вниманием дома наиболее уязвимых категорий граждан: семей, находящихся в социально опасном положении, одиноких пожилых людей, инвалидов. Специалисты проверят состояние электрооборудования и отопительных систем, а также наличие и исправность автономных пожарных извещателей. Напоминают и правила пожарной безопасности.