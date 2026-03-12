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Профилактика ЧС: в Минской области стартовала республиканская акция «За безопасность вместе»

12 марта 2026 14:01
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Спасатели усилили контроль за состоянием частных домовладений. Задача – предотвратить чрезвычайные ситуации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Так, в Пуховичском районе под особым вниманием дома наиболее уязвимых категорий граждан: семей, находящихся в социально опасном положении, одиноких пожилых людей, инвалидов. Специалисты проверят состояние электрооборудования и отопительных систем, а также наличие и исправность автономных пожарных извещателей. Напоминают и правила пожарной безопасности.

Профилактика ЧС: в Минской области стартовала республиканская акция «За безопасность вместе»-2

Татьяна Касперович, жительница Пуховичского района:
Ежегодно посещают пожарные. Даже недавно были. Приходили, извещатель проверяли, печь мою проверяли, хоть я и не топлю, потому что у меня отопление электрическое. Я считаю, что это полезно.

Основное количество возгораний происходит в жилых домах. С начала года в Минской области произошло 424 пожара, в них погибли 48 человек.

Сотрудники МЧС Минской области проводят профилактику пожаров в домовладениях. Читайте здесь. 

# МЧС Беларуси # Пожары

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