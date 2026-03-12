Литва выделила миллионы евро на сборку танков Leopard 2A8 из-за Калининграда

Правительство Литвы одобрило выделение 710,5 млн евро из государственного оборонного фонда на сборку 44 немецких танков Leopard 2A8. Проект реализуется совместным предприятием Lithuania Defense Services (LDS), созданным совместно с Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann. Об этом пишет издание The National Interest.

Инвестиции LDS составят около 50 млн евро. Производственная база также будет использоваться для ремонта техники, в том числе поставляемой Украине. Как отмечается в зарубежном издании, танки позволят сформировать новый батальон. Поставки запланированы на 2028-2030 годы. А такое решение обусловлено беспокойством Вильнюса изи-за Калининградской области и Беларуси.

Leopard 2A8 – новейшая модификация данного вида танка с композитной броней, активной защитой и двигателем мощностью 1500 л.с. Масса машины превышает 65 тонн.

Ранее сообщалось, что стоимость одного такого танка достигает 30 миллионов евро, что дороже истребителя Су-35С.

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