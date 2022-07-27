Выше только россиянки. Результаты сборной Беларуси по прыжкам в воду на «Играх Дружбы» в Казани

В Казани продолжается международный турнир по прыжкам в воду «Игры Дружбы». Участие в соревнованиях принимают спортсмены из восьми стран. Наши атлеты в среду, 27 июля, после удачно проведенных предварительных этапов продолжили борьбу в вечерней сессии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В синхронных прыжках с 3-метрового трамплина наши юниорки сумели добыть медали – Алена Идрисова и Алена Забродская завоевали бронзовые награды. Результат – 253,80 балла. Выше оказались только россиянки.

В прыжках с 3-метрового трамплина в индивидуальный финал прошли сразу два наших спортсмена. Однако взять медаль им не удалось. Александр Молчан завершил состязания на четвертом месте, а Владислав Сонин – на пятом. Ранее этот дуэт уже стал вице-чемпионом в синхронных прыжках.