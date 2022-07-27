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Выше только россиянки. Результаты сборной Беларуси по прыжкам в воду на «Играх Дружбы» в Казани

27 июля 2022 20:07
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В Казани продолжается международный турнир по прыжкам в воду «Игры Дружбы». Участие в соревнованиях принимают спортсмены из восьми стран. Наши атлеты в среду, 27 июля, после удачно проведенных предварительных этапов продолжили борьбу в вечерней сессии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Выше только россиянки. Результаты сборной Беларуси по прыжкам в воду на «Играх Дружбы» в Казани-1

В синхронных прыжках с 3-метрового трамплина наши юниорки сумели добыть медали – Алена Идрисова и Алена Забродская завоевали бронзовые награды. Результат – 253,80 балла. Выше оказались только россиянки.

Выше только россиянки. Результаты сборной Беларуси по прыжкам в воду на «Играх Дружбы» в Казани-4

В прыжках с 3-метрового трамплина в индивидуальный финал прошли сразу два наших спортсмена. Однако взять медаль им не удалось. Александр Молчан завершил состязания на четвертом месте, а Владислав Сонин – на пятом. Ранее этот дуэт уже стал вице-чемпионом в синхронных прыжках.

Выше только россиянки. Результаты сборной Беларуси по прыжкам в воду на «Играх Дружбы» в Казани-7

В личном финале этой же дисциплины наши юниоры в упорной борьбе также остались в шаге от пьедестала. Матвей Лупека до последнего раунда претендовал на топ-3, однако ошибки в заключительной попытке позволили довольствоваться лишь «деревянной» медалью. Арсений Бахлаев стал пятым.

# Спортивные соревнования # Алена Идрисова # Алена Забродская # Александр Молчан # Матвей Лупека # Арсений Бахлаев # Фотофакт

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