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Захарова сообщила, что Иран попросил у РФ гуманитарную помощь

12 марта 2026 14:15
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Захарова сообщила, что Иран попросил у РФ гуманитарную помощь-0

Иран запросил гуманитарную помощью у дружественных стран в связи с разрушениями больницы и большим количеством раненых. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя МИД России Марию Захарова.

«В связи с разрушением множества больниц, станций скорой помощи, большим числом раненых, в том числе женщин и детей, иранская сторона обратилась к дружественным государствам, включая Россию, с просьбой о поставке медикаментов», – сказала дипломат.

По ее словам, по поручению президента РФ Владимира Путина уже организована доставка медикаментов иранскому народу.

Фото: pixabay

# Международная политика # Россия

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