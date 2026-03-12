Захарова сообщила, что Иран попросил у РФ гуманитарную помощь

Иран запросил гуманитарную помощью у дружественных стран в связи с разрушениями больницы и большим количеством раненых. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя МИД России Марию Захарова.

«В связи с разрушением множества больниц, станций скорой помощи, большим числом раненых, в том числе женщин и детей, иранская сторона обратилась к дружественным государствам, включая Россию, с просьбой о поставке медикаментов», – сказала дипломат.

По ее словам, по поручению президента РФ Владимира Путина уже организована доставка медикаментов иранскому народу.

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