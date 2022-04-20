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Илья Ивашко продолжит сражаться за победу в теннисном турнире в Барселоне. Егор Герасимов выбыл

20 апреля 2022 11:25
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Новости Беларуси. Илья Ивашко идет дальше, Егор Герасимов борьбу прекратил. Таковы итоги очередного соревновательного дня на теннисном полутысячнике в Барселоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лидер национального мужского рейтинга на старте отправил отдыхать представителя Испании Педро Мартинеса – 6:4, 7:6.

Илья Ивашко продолжит сражаться за победу в теннисном турнире в Барселоне. Егор Герасимов выбыл-1

Матч продолжался более двух часов, за это время наш спортсмен 11 раз подал на вылет. Следующий оппонент – куда более серьезный. Это пятая ракетка планеты грек Стефанос Циципас. Едва не совершил мини-чудо другой наш полпред Егор Герасимов. Он мало в чем уступал десятому в мировом рейтинге Кэмерону Норри. Однако все же вынужден был признать поражение – 7:5, 4:6, 4:6.

# Теннис # Илья Ивашко # Егор Герасимов # Педро Мартинес # Кэмерон Норри # Стефанос Циципас # Фотофакт

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