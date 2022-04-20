Илья Ивашко продолжит сражаться за победу в теннисном турнире в Барселоне. Егор Герасимов выбыл

Матч продолжался более двух часов, за это время наш спортсмен 11 раз подал на вылет. Следующий оппонент – куда более серьезный. Это пятая ракетка планеты грек Стефанос Циципас. Едва не совершил мини-чудо другой наш полпред Егор Герасимов. Он мало в чем уступал десятому в мировом рейтинге Кэмерону Норри. Однако все же вынужден был признать поражение – 7:5, 4:6, 4:6.