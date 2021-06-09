Теннис. Ольга Говорцова уступила в 1/8 турнира в Хорватии

Новости Беларуси. Ольга Говорцова покинула открытый чемпионат Хорватии. В 1/8 финала белоруска не совладала с итальянкой Ясмине Паолини, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Ольга Говорцова покинула открытый чемпионат Хорватии. В 1/8 финала белоруска не совладала с итальянкой Ясмине Паолини, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Соперница превосходит Ольгу почти на полсотни позиций в мировом рейтинге. Первый сет у Говорцовой совсем не получился: она смогла выиграть лишь один гейм, 1:6. А вот во втором наша теннисистка выглядела гораздо лучше и партию выиграла 6:4. В третьем решающем сете сильнее все же была Паолини – 6:3.