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Илья Ивашко на Уимблдоне начал с победы над аргентинским теннисистом

06 июля 2023 11:59
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Два с половиной часа на корте и путевка во второй круг в кармане. Илья Ивашко успешно стартовал на третьем в сезоне «Большого Шлема» Уимблдоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Ивашко на Уимблдоне начал с победы над аргентинским теннисистом-1

В дебютном противостоянии он был сильнее представителя Аргентины Федерико Кории. Первый сет остался за оппонентом – 6:4. Во втором сильнее, причем с аналогичным счетом, был наш земляк. Третья партия также прошла в равной борьбе, но в решающий момент Ивашко выглядел лучше – 6:3. А дальше борьбы уже не было. Белорус буквально смел соперника – 6:0.

# Теннис # Илья Ивашко # Фотофакт

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