Илья Ивашко на Уимблдоне начал с победы над аргентинским теннисистом

Два с половиной часа на корте и путевка во второй круг в кармане. Илья Ивашко успешно стартовал на третьем в сезоне «Большого Шлема» Уимблдоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В дебютном противостоянии он был сильнее представителя Аргентины Федерико Кории. Первый сет остался за оппонентом – 6:4. Во втором сильнее, причем с аналогичным счетом, был наш земляк. Третья партия также прошла в равной борьбе, но в решающий момент Ивашко выглядел лучше – 6:3. А дальше борьбы уже не было. Белорус буквально смел соперника – 6:0.