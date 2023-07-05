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«Приехали бороться за медали и сдержали своё слово». Белорусские атлеты о I летних играх «Дети Приморья»

05 июля 2023 19:28
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Новости Беларуси. Юные белорусские атлеты стали лучшими в общекомандном медальном зачете I летних игр «Дети Приморья», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Состязания завершились во Владивостоке.

«Приехали бороться за медали и сдержали своё слово». Белорусские атлеты о I летних играх «Дети Приморья»-1

По итогам старта в нашей копилке 37 наград – 20 золотых, 12 серебряных и 5 бронзовых. Больше всего медалей в актив сборной принесла команда по легкой атлетике. Также порадовали результаты дружины по настольному теннису. Всего Беларусь представляли 32 спортсмена в возрасте до 16 лет. Они выступили в семи видах и везде смогли подняться на пьедестал.

«Приехали бороться за медали и сдержали своё слово». Белорусские атлеты о I летних играх «Дети Приморья»-4

Василий Юрчик, шеф миссии белорусской команды на I летних играх «Дети Приморья»:
Выступление было очень удачным: 32 спортсмена приехало, увезли 37 медалей. Все довольны, все счастливы. Мы, конечно, не планировали такого грандиозного выступления. Как получилось, все старались, приехали бороться за медали и сдержали свое слово.

«Приехали бороться за медали и сдержали своё слово». Белорусские атлеты о I летних играх «Дети Приморья»-7

Всего в соревнованиях приняли участие около 1 500 юных атлетов из Беларуси, Китая и регионов России. Они разыграли 84 комплекта наград в 11 видах спорта.

# Спортивные соревнования # Василий Юрчик # Приколы

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