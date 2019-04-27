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В Минске завершился детский турнир по хоккею World Selects Invitational

27 апреля 2019 18:20
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Новости Беларуси. В Минске завершился международный турнир по хоккею среди ребят 2006-го года рождения World Selects Invitational, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске завершился детский турнир по хоккею World Selects Invitational-1

Матчи проходили сразу на двух аренах – малой Дворца спорта и в «Олимпик-парке». Всего участие приняли 16 команд из 10 стран. Играли ребята два периода по 20 минут. Сразу три коллектива представляли Беларусь, но до финала дошел лишь хоккейный клуб «Динамо-Минск».

В Минске завершился детский турнир по хоккею World Selects Invitational-4

Сегодня у них было две решающие игры: утром с чешской командой, где они выиграли 6:0, а уже вечером «зубрята» встречались со сверстниками из Москвы – «Крыльями Советов». Матч выдался напряженным: по две шайбы забросили обе команды в основное время, но на овертайм больше сил осталось у минчан – 3:2

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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