В Минске завершился детский турнир по хоккею World Selects Invitational

Матчи проходили сразу на двух аренах – малой Дворца спорта и в «Олимпик-парке». Всего участие приняли 16 команд из 10 стран. Играли ребята два периода по 20 минут. Сразу три коллектива представляли Беларусь, но до финала дошел лишь хоккейный клуб «Динамо-Минск».

Сегодня у них было две решающие игры: утром с чешской командой, где они выиграли 6:0, а уже вечером «зубрята» встречались со сверстниками из Москвы – «Крыльями Советов». Матч выдался напряженным: по две шайбы забросили обе команды в основное время, но на овертайм больше сил осталось у минчан – 3:2