«Никаких проблем у вас нет и ничего достраивать не нужно». Представители ИИХФ оценили готовность Минска к ЧМ – 2021

Новости Беларуси. В Минске и Риге проходит первый инспекционный визит Международной федерации хоккея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Представители ИИХФ оценили готовность инфраструктуры белорусской столицы в преддверии чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Основное внимание членов делегации было приковано к маркетинговым возможностям арен в Минске и Риге, а также дана была оценка возможностей размещения команд, судейского корпуса, партнеров и иных клиентских групп. В рабочих встречах с белорусской стороны приняли участие руководство Федерации хоккея Беларуси в лице председателя Геннадия Савилова, генерального секретаря Павла Михеда, представителей отдела маркетинга и общественных связей.

Ханнес Эдерер, заместитель генерального секретаря ИИХФ, начальник отдела по проведению соревнований:

В этот визит мы сделаем упор на административную часть, посмотрим, где будет размещаться команды и персонал. То же самое мы инспектировали и в Риге. И очень рады, что они наконец подписали контракт с компанией, которая будет отвечать за размещение делегаций. Ситуация с гостиницами в Минске стала значительно лучше: за последние 5 лет появилось больше комнат. Потому ваш город уже готов принять всех спортсменов, ведь на этот раз в Минск приедет только половина команд-участниц ЧМ. Так что никаких проблем у вас нет и ничего достраивать не нужно.

Напомним, Беларусь и Латвия получили право совместного проведения чемпионата мира по хоккею на Годовом конгрессе ИИХФ в мае 2017 года.