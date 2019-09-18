Очко за 3 секунды до конца овертайма. Минское «Динамо» победило хабаровский «Амур»

Новости Беларуси. Минское «Динамо» одержало третью победу в регулярном сезоне КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На родном льду «бело-синие» принимали главного неудачника Восточной конференции – хабаровского «Амура».
Новости Беларуси. Минское «Динамо» одержало третью победу в регулярном сезоне КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На родном льду «бело-синие» принимали главного неудачника Восточной конференции – хабаровского «Амура».
Обе команды стартовали в «гладком сезоне» неудачно, поэтому очки нужны были обеим командам. Первые два периода выдались безголевыми, а в третьей части поединка клубы имели возможность поразить ворота друг друга, но не получилось. Как итог – встреча перетекла в дополнительное время.
Уже в овертайме удача улыбнулась «Динамо»: Марк-Андре Граньяни за три секунды до завершения овертайма принёс «зубрам» победу – 1:0.
Игорь Мартынов, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Нужно было бросать, закрывать вратаря, доставлять шайбу до ворот. Много моментов не получалось. Нужно было играть чуть-чуть быстрее, так было бы намного лучше и забили бы больше голов.
Отметим, голкипер «Динамо» Юнас Энрот заработал свой первый шот-аут в этом сезоне. Теперь в активе минчан становится шесть очков. Домашняя серия для «зубров» продолжается, в субботу принимаем финский «Йокерит».