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Очко за 3 секунды до конца овертайма. Минское «Динамо» победило хабаровский «Амур»

18 сентября 2019 20:28
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» одержало третью победу в регулярном сезоне КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На родном льду «бело-синие» принимали главного неудачника Восточной конференции – хабаровского «Амура».

Очко за 3 секунды до конца овертайма. Минское «Динамо» победило хабаровский «Амур»-1

Обе команды стартовали в «гладком сезоне» неудачно, поэтому очки нужны были обеим командам. Первые два периода выдались безголевыми, а в третьей части поединка клубы имели возможность поразить ворота друг друга, но не получилось. Как итог – встреча перетекла в дополнительное время.

Уже в овертайме удача улыбнулась «Динамо»: Марк-Андре Граньяни за три секунды до завершения овертайма принёс «зубрам» победу – 1:0.

Очко за 3 секунды до конца овертайма. Минское «Динамо» победило хабаровский «Амур»-4

Игорь Мартынов, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Нужно было бросать, закрывать вратаря, доставлять шайбу до ворот. Много моментов не получалось. Нужно было играть чуть-чуть быстрее, так было бы намного лучше и забили бы больше голов.

Очко за 3 секунды до конца овертайма. Минское «Динамо» победило хабаровский «Амур»-7

Отметим, голкипер «Динамо» Юнас Энрот заработал свой первый шот-аут в этом сезоне. Теперь в активе минчан становится шесть очков. Домашняя серия для «зубров» продолжается, в субботу принимаем финский «Йокерит».

# Хоккей Беларуси # Игорь Мартынов # Фотофакт

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