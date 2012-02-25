Открытый Кубок Беларуси по киберспорту стартовал к Гродно

Новости Гродно. На соревнованиях собрались геймеры со всей республики, а также из российских городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска и других.

Чемпиона определят в течение двух дней. За это время участники и гости увидят как упорные кибер-битвы, так и реальную боевую мощь одного из воинских подразделений Западного оперативного командования.

Подобные соревнования по компьютерным играм реализует Минобороны в интересах патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи. Проводятся турниры ежегодно, основные игровые дисциплины – симулятор самолетов Второй мировой войны и игра «Мир танков», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.