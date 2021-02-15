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Игорь Петришенко на закрытии «Снежного снайпера»: всё больше и больше мальчиков и девочек приходят в этот вид спорта

15 февраля 2021 14:38
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Новости Беларуси. В Раубичах подошел к концу второй день финального этапа республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игорь Петришенко на закрытии «Снежного снайпера»: всё больше и больше мальчиков и девочек приходят в этот вид спорта-1

Программа итогового дня всецело состояла из смешанных эстафет. Выдающиеся результаты показали представители Минска. Им удалось занять высшую ступень пьедестала в трех гонках. Единственный старт, где золото досталось не столичным спортсменам – гонка средней возрастной группы. В ней лучшими стали юные биатлонисты Могилевской области.  

Игорь Петришенко на закрытии «Снежного снайпера»: всё больше и больше мальчиков и девочек приходят в этот вид спорта-4

Таким образом в общем зачете команд по количеству призовых мест лидерство с большим отрывом осталось за командой Минска – 20 медалей.  

Игорь Петришенко на закрытии «Снежного снайпера»: всё больше и больше мальчиков и девочек приходят в этот вид спорта-7

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:  
Я думаю, что именно такое активное занятие биатлоном очень важно для нашей страны. Это спорт, который развивается у нас, мы порядка 14 центров по биатлону открыли, сделали в нашей стране за последний период времени (за 2-3 года). Условия созданы замечательные для ребят, все больше и больше мальчиков и девочек приходят в этот вид спорта.  

Игорь Петришенко на закрытии «Снежного снайпера»: всё больше и больше мальчиков и девочек приходят в этот вид спорта-10

В 2020 году из-за вспышки коронавируса финал «Снежного снайпера» не состоялся. В связи с этим нынешней зимой организаторы приняли решение расширить состав участников и добавили старшую группу для биатлонистов 2004 года рождения.

# Биатлон # Игорь Петришенко # Фотофакт

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