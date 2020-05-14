В Беларуси возобновляется чемпионат страны по мини-футболу

Новости Беларуси. Возобновляется чемпионат Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
14 мая пройдут четыре первых матча 1/8 финала плей-офф. Ответные поединки будут сыграны 17 мая.
Новости Беларуси. Возобновляется чемпионат Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
14 мая пройдут четыре первых матча 1/8 финала плей-офф. Ответные поединки будут сыграны 17 мая.
Отметим, эту стадию турнира пропускает четверка лучших клубов по итогам регулярного чемпионата – БЧ, «Витэн», «Столица» и ВРЗ.