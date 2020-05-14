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В Беларуси возобновляется чемпионат страны по мини-футболу

14 мая 2020 09:08
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Новости Беларуси. Возобновляется чемпионат Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

14 мая пройдут четыре первых матча 1/8 финала плей-офф. Ответные поединки будут сыграны 17 мая.  

В Беларуси возобновляется чемпионат страны по мини-футболу-1

Отметим, эту стадию турнира пропускает четверка лучших клубов по итогам регулярного чемпионата –  БЧ, «Витэн», «Столица» и ВРЗ.  

# Футбол

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