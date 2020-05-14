Главный тренер МФК «Борисов-900» о победе над «Динамо-БНТУ»: за счёт мастерства наших игроков у нас получилось

Новости Беларуси. Спортивные итоги дня. После паузы возобновился чемпионат Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 мая прошли четыре первых матча 1/8 финала плей-офф.

Поединок получился малорезультативным, зато невероятно упорным. Гости вели в счете с разницей в 2 мяча (голевой дубль оформил Владимир Пискун). Хозяева ответили одним точным ударом. В остатке – 2:1, победа «Борисова-900».

Сергей Павловец, главный тренер МФК «Борисов-900»:

Ясно было, что сегодня будет очень тяжелая игра. Покрытие немного нивелирует уровень мастерства. Немного специфическое, к нему нужно привыкнуть. Поэтому в этом было преимущество команды БНТУ. За счет индивидуального мастерства некоторых наших игроков у нас получилось.

Это стадия плей-офф, то есть ничего сегодня не решено. С двух матчей регламент немножко поменялся. Нас ждет очередная тяжелейшая игра в Борисове, к которой мы будем полным образом готовиться. У нас все получится.