Прямой эфир

Главный тренер МФК «Борисов-900» о победе над «Динамо-БНТУ»: за счёт мастерства наших игроков у нас получилось

14 мая 2020 20:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Спортивные итоги дня. После паузы возобновился чемпионат Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 мая прошли четыре первых матча 1/8 финала плей-офф.

В Минске «Динамо-БНТУ» встречалось с «Борисовом-900».

Главный тренер МФК «Борисов-900» о победе над «Динамо-БНТУ»: за счёт мастерства наших игроков у нас получилось-1

Главный тренер МФК «Борисов-900» о победе над «Динамо-БНТУ»: за счёт мастерства наших игроков у нас получилось-3

Поединок получился малорезультативным, зато невероятно упорным. Гости вели в счете с разницей в 2 мяча (голевой дубль оформил Владимир Пискун). Хозяева ответили одним точным ударом. В остатке – 2:1, победа «Борисова-900».

Главный тренер МФК «Борисов-900» о победе над «Динамо-БНТУ»: за счёт мастерства наших игроков у нас получилось-6

Сергей Павловец, главный тренер МФК «Борисов-900»:
Ясно было, что сегодня будет очень тяжелая игра. Покрытие немного нивелирует уровень мастерства. Немного специфическое, к нему нужно привыкнуть. Поэтому в этом было преимущество команды БНТУ. За счет индивидуального мастерства некоторых наших игроков у нас получилось.

Это стадия плей-офф, то есть ничего сегодня не решено. С двух матчей регламент немножко поменялся. Нас ждет очередная тяжелейшая игра в Борисове, к которой мы будем полным образом готовиться. У нас все получится.

Главный тренер МФК «Борисов-900» о победе над «Динамо-БНТУ»: за счёт мастерства наших игроков у нас получилось-9

Ответные поединки пройдут 17 мая.

# Футбол Беларуси # Сергей Павловец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси возобновляется чемпионат страны по мини-футболу
14 мая 2020 09:08

В Беларуси возобновляется чемпионат страны по мини-футболу

В 2020 FIFA не будет определять лучших игроков и тренеров по итогам года
14 мая 2020 08:50

В 2020 FIFA не будет определять лучших игроков и тренеров по итогам года

Женский гандбол. «Гомель» проиграл «БНТУ-БелАЗ», ждём второй матч
13 мая 2020 22:41

Женский гандбол. «Гомель» проиграл «БНТУ-БелАЗ», ждём второй матч