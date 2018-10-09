9 октября «Юность» сыграет с ТПС в рамках группового этапа хоккейной Лиги чемпионов

Новости Беларуси. «Юность» проведет 9 октября пятый матч группового этапа хоккейной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Новости Беларуси. В Турку парни Михаила Захарова сыграют с соперниками из финского ТПС

Напомним, в этом розыгрыше турнира минчане одержали одну победу в четырех матчах. С тремя очками они занимают третье место в группе B. Сегодняшняя игра начнется в 19:00.