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9 октября «Юность» сыграет с ТПС в рамках группового этапа хоккейной Лиги чемпионов

09 октября 2018 10:08
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Новости Беларуси. «Юность» проведет 9 октября пятый матч группового этапа хоккейной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Новости Беларуси. В Турку парни Михаила Захарова сыграют с соперниками из финского ТПС

9 октября «Юность» сыграет с ТПС в рамках группового этапа хоккейной Лиги чемпионов-1

Напомним, в этом розыгрыше турнира минчане одержали одну победу в четырех матчах. С тремя очками они занимают третье место в группе B. Сегодняшняя игра начнется в 19:00.

# Баскетбол # Фотофакт

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