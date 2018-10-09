«Неудобная она, скорее всего, в головах»: Игорь Криушенко о сборной Люксембурга

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу готовится провести матчи Лиги наций. В пятницу «белокрылые» на минском стадионе «Динамо» примут гостей из Люксембурга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу готовится провести матчи Лиги наций. В пятницу «белокрылые» на минском стадионе «Динамо» примут гостей из Люксембурга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Соперник не из простых. Впрочем, Игорь Криушенко наверняка хорошо изучил футболистов этой сборной. В нашем составе есть изменения: травмированного в матче с ПАОКом Михаила Гордейчука сменил коллега по клубу Максим Скавыш. За счет чего белорусы будут обыгрывать соперников, тренерский штаб от журналистов утаил.
Игорь Криушенко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Неудобная она, скорее всего, в головах. С любым соперником нужно выходить, прилагать усилия, нужно все мастерство, старание и стремление – это самое главное. А так, я считаю, можно играть и обыгрывать любого соперника.
Обойма, опять же, 23 человека. То есть практически дублируется каждая позиция. Поэтому будем исходить из того, что надо сыграть первую игру, добиться результата, а уже потом думать о второй.
Матч с Люксембургом состоится уже в эту пятницу (12 октября), а 15-го нашим парням будут противостоять соперники из Молдовы. Старт обоих поединков в 21:45. Напомним: пока после двух проведенных матчей Лиги наций в активе наших футболистов четыре очка.
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