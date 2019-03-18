БГК имени Мешкова обыграл СКА на чемпионате Беларуси. Комментарии игроков

Новости Беларуси. 17 марта в спортивном комплексе «Уручье» встречались два принципиальных соперника. В рамках чемпионата Беларуси по гандболу «армейцы» принимали БГК, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч получился не просто принципиальным, но и интригующим. Брестчане в чемпионате идут без потерь очков: 21 победа в 21-й игре. В отчетном поединке на перерыв хозяева ушли, ведя два мяча – 18:16. На протяжении второго тайма минчане также вели в счете, но в концовке не смогли удержать даже ничью. 30:31, и в противостоянии двух титанов снова сильнее оказался Брест.

Андрей Юринок, левый угловой БГК:

Если честно, мы сегодня плохо играли. Больше пытались наигрывать какие-то новые комбинации, взаимодействие. Так что, можно сказать, эта игра была такая, подготовительная. СКА сегодня очень хорошо играл, с чем могу их поздравить. Мы еле-еле вырвали два очка.