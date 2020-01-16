Игорь Басинский о Кубке Беларуси по пулевой стрельбе: «Результаты порадовали»

Новости Беларуси. Продолжается Кубок Беларуси по пулевой стрельбе, 16 января женщины определяли сильнейших в двух дисциплинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Несмотря на самое начало календарного года стрелки набрали хорошую форму и подошли к турниру сосредоточенными.

На Кубке идет просмотр спортсменов к чемпионату Европы. Это один из главных предолимпийских стартов этого года. Ведь именно там будут разыграны лицензии в Токио. На сегодня у белорусов две лицензии. Отметим, что в Японии смогут выступить максимум два человека в одном упражнении, но если спортсмен завоевал лицензию в одном упражнении, он сможет оспорить награды и еще в одном.

Игорь Басинский, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе: Очень радует, что начало сезона только. С другой стороны, есть опасения, что рановато МК выходит на старт, потому что сейчас подготовка пневматических упражнений перед чемпионатом Европы. А так результаты порадовали.

У женщин из малоколиберного пистолета не было равных Надежде Леоновец. Владислава Пранько победила в стрельбе из малоколиберной винтовки на 50-ти метров из трех положений. В пятницу, в заключительный день турнира, в этих дисциплинах поспорят мужчины.

17 января турнир продолжится. Отметим, что сейчас в тирах не только опытные спортсмены. На просмотре вчерашние юниоры, которые уже перешли во взрослую категорию. В основном приток идет из Гродно, Бреста. Подтянулся Борисов.