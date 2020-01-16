«Достойный результат уже мирового уровня». Кто стал сильнейшим на Кубке Беларуси по пулевой стрельбе среди женщин

Новости Беларуси. Продолжается Кубок Беларуси по пулевой стрельбе. 16 января женщины определяли сильнейших в двух дисциплинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Из малокалиберного пистолета не было равных Надежде Леоновец.
Новости Беларуси. Продолжается Кубок Беларуси по пулевой стрельбе. 16 января женщины определяли сильнейших в двух дисциплинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Из малокалиберного пистолета не было равных Надежде Леоновец.
Владислава Пранько победила в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров из трех положений.
17 января, в заключительный день турнира, в этих же дисциплинах поспорят мужчины.
Игорь Басинский, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:
В стрельбе порадовала Светлана Щербацевич, Пранько Влада. Показали довольно-таки достойный результат, который уже мирового уровня.