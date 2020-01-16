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Сергей Вязович о «Дакар-2020»: Остался один день, просто последний рывок остался

16 января 2020 19:08
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Новости Беларуси. 5-е на предпоследнем этапе ралли-марафона «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Вязович о том, как чуть не перевернулся на девятом этапе «Дакар-2020»: самый опасный момент в гонке

Сергей Вязович о «Дакар-2020»: Остался один день, просто последний рывок остался -1

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Мы остаемся третьими в генерале. Остался один день, не будем ничего загадывать, но просто последний рывок остался.

Напомним, «Дакар» впервые проходит на Ближнем Востоке. На старт в этом году вышел 351 экипаж, из которых 47 представлен грузовиками.

Сергей Вязович о «Дакар-2020»: Остался один день, просто последний рывок остался -4

От Беларуси сразу три экипажа, причем команда Вязовича идёт третьей в генеральной классификации. Станем ли мы призёрами «Дакара», узнаем уже 17 января. Финиширует ралли-рейд в Киддии.

# Автомобильные гонки # Сергей Вязович # Фотофакт

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