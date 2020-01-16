Сергей Вязович о «Дакар-2020»: Остался один день, просто последний рывок остался

Новости Беларуси. 5-е на предпоследнем этапе ралли-марафона «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Мы остаемся третьими в генерале. Остался один день, не будем ничего загадывать, но просто последний рывок остался.

Напомним, «Дакар» впервые проходит на Ближнем Востоке. На старт в этом году вышел 351 экипаж, из которых 47 представлен грузовиками.