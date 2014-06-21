Игорь Акинфеев. Сборная России по футболу

Гражданство: Россия

Клуб: ЦСКА (Москва)

Номер: 35

Прозвище: -

Дата рождения: 8 апреля 1986 (28 лет)

Знак Зодиака: Овен

Рост: 186 см

Вес: 78 кг

Семейное положение: женат. Супруга Екатерина

Дети: сын (1, 5 месяца)



Игорь Акинфеев – российский футболист, вратарь, заслуженный мастер спорта России (2005). С начала карьеры выступает за ПФК ЦСКА. Пятикратный чемпион России, шестикратный обладатель кубка России, обладатель кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Семикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина.



Интересные факты:

1. Игорь Акинфеев пришел в футбольную школу ЦСКА в 4,5 года. Поначалу на тренировки мальчика приводила бабушка, потом он добирался до стадиона самостоятельно. Обязательно – в шапочке с символикой клуба, из-за чего маленький Игорь неоднократно становился объектом нападок некоторых неадекватных фанатов.

2. С детства любит группу «Руки Вверх!», дружит с её солистом Сергеем Жуковым, они вместе записали песню «Летний вечер». Акинфеев снялся в клипе группы. А несколько лет назад крестил младшую дочь Жукова.

3. Игорь написал книгу «100 пенальти от читателей», в которой ответил на вопросы болельщиков.

4. Более шести лет Акинфеев встречался с Валерией Якунчиковой, дочерью начальника основной команды ЦСКА. Ее дедушка – Валерий Непомнящий, российский футбольный тренер, советник президента ПФК ЦСКА. С 6 лет Валерия профессионально занималась спортивно-бальными танцами, но после травмы в 2008 году вынуждена была приостановить спортивную карьеру. Игорь и Валерия расстались около года назад. О причинах разрыва отношений не сообщается.

5. 6 мая 2007 года в Ростове-на-Дону во время матча Чемпионата России «Ростов» – ЦСКА он получил серьезную травму – разрыв крестообразных связок левого колена. Тогда говорили, что этот матч мог стать последним в этом сезоне для Игоря Акинфеева. Операция в немецкой клинике, долгий процесс реабилитации, попытки ходить, не то что играть самостоятельно. Все лето Игорь проводит в мюнхенской клинике, где спортсмена в буквальном смысле склеивают и дарят вторую жизнь даже когда шансов, казалось бы, нет. Ежедневные специальные упражнения для восстановления коленного сустава, бассейн, тренажеры. В октябре 2007 года Игорь проводит первую тренировку в основном составе ЦСКА. В своем первом после травмы матче Игорь Акинфеев не пропустил ни одного мяча.

6. Жена футболиста, модель и начинающая певица Екатерина Герун, 17 мая 2014 года подарила Игорю первенца. Вес малыша – 3420 граммов, а рост 52 сантиметра.

7. В свободное от футбола время Игорь любит играть в теннис, смотреть кино и охотиться.

8. Он редко дает интервью, о личной жизни после отношений с Валерией Якунчиковой вообще не распространяется. Складывается ощущение, что семья Акинфеева – тема за семью печатями. И это его право. Как написал на одном из форумов болельщик ЦСКА: Главное, что Игорь игрок хороший, настоящий профессионал.

Игорь Акинфеев говорит:

О ЦСКА:

1. Разумеется, я ведь вырос в манеже ЦСКА. Люблю все, что связано с армейским клубом. Всегда радуюсь и горжусь, когда в баскетболе или хоккее наши побеждают... Сто раз повторял и еще раз повторю: не уйду в другой российский клуб ни за какие деньги. ЦСКА для меня не просто четыре буквы.

О книгах:

2. Вы что? Я же футболист! Азбуку в школе прочел – и хорош. (Смеется.) Если серьезно, то ни времени, ни сил на чтение не остается. Я даже газеты не читаю, не то что художественную литературу. Думаю, закончу футбольную карьеру, наверстаю.

О вещах, без которых сложно обходиться:

3. Автомобиль, плеер, пакет яблочного сока и несколько бутылок минеральной воды.

О рождении сына:

4. Это время очень счастливое для меня. На днях ЦСКА в пятый раз стал чемпионом России, у меня родился сын, а ровно девять лет назад - 18 мая 2005 года - мы с командой впервые в истории выиграли в финале Кубка УЕФА.

5. Я не люблю, когда на меня орут. Если беспочвенно, могу и ответить. Я вроде с виду спокойный, но, как многие Овны, немножко туповат и смотрю только вперед. Бывает, что рявкнешь в ответ – и ситуация нормализуется, тренер понимает, что в чем-то палку перегнул.



6. У меня куча сковородок, я люблю мяса себе пожарить. А недавно купил гриль специальный, включается в розетку, и можно мясо, рыбу, морепродукты готовить. И меня совершенно не тяготит. Тягостно мыть потом это все.

О травме, полученной в 2007 году:

7. Самое обидное, что травму я получил в ситуации, которая этого никак не предвещала. Обычно, когда игроки идут на столкновение, они успевают сгруппироваться, укрыться, убрать ногу. А тут – рядовая ситуация: обычный навес, я выпрыгнул, отбил мяч и... неудачно приземлился. Колено вылетело. Удивительно, что в тот момент я вообще ничего не почувствовал. Думаю, что это был просто шок. Ко мне тут же подбежал наш врач, начал крутить ногу туда-сюда, но мне даже не было больно. И от носилок я отказался, сам ушел с поля чуть прихрамывая. И уже утром увидел, как распухло и затекло колено. Стало понятно, что все очень серьезно. Вот тогда у меня мелькнула мысль: блин, мое колено! Для футболиста это самый жизненно важный орган! Там же все крестообразные связки – задние, боковые, которые ногу «держат».

О пользе травм:

8. Скажу парадоксальную вещь: в травмах есть и свои плюсы. Ты успеваешь переосмыслить то, на что в череде игр банально не хватает времени. И оценить людей, находящихся в твоем окружении. В результате, случайные персонажи отсеиваются. И ты возвращаешься в профессию во многом для тех, кто в тебя по-настоящему верит.

Об Аршавине и скандальных заголовках в прессе:

9. Андрей Аршавин футболист высочайшего класса, который добился в своей профессии того, что и не снилось подавляющему большинству его критиков. Он не должен никому и ничего доказывать вне поля. Вот скажите мне, зачем иные репортеры лезут в семейную жизнь Юры Жиркова или осуждают его за выбор клуба? Это нормально?

О болельщиках и культуре боления в России:

10. Все люди разные. Я много раз сталкивался с болельщиками других клубов, которые говорили много добрых слов, поддерживали. Это, конечно, приятно. С другой стороны, кажется, кому-то выгодно формировать мнение, мол, футболисты – это зажравшиеся коты. Нам бы их зарплату, их блага и дальше в том же духе. Что тут можно сказать? Каждый сам выбирает свой путь. Кто-то стал спортсменом, кто-то дворником, кто-то юристом. Я с четырех лет занимался в школе ЦСКА. Хотел стать футболистом, выступать на самом высоком уровне. У меня была цель, к которой я двигался с детских лет.

Материал подготовлен на основе информации mk.ru, hellomagazine.com, prosports.ru, football.sport-express.ru, 7days.ru, bolshoisport.ru, ok-magazine.ru, rg.ru, yes.com.ru и других открытых источников.

Напоминаем: Чемпионат мира-2014 по футболу в Бразилии прикует внимание болельщиков с 12 июня по 13 июля 2014 года. Следите за Чемпионатом мира по футболу с ctv.by.