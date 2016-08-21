Ибрагим Саидов сделал «Олимпийский выбор»: 7,5 тысяч рублей перечислят в спортшколу в Гродно

Новости Беларуси. 9-ая олимпийская медаль в Рио. Бронзу принёс Беларуси борец вольного стиля Ибрагим Саидов. Уроженец Дагестана, выступающий за сборную нашей страны, взял верх над представителем Армении.

Соревнования в весовой категории до 125 килограммов стали финальными для борцов на нынешней Олимпиаде.

Бронза Ибрагима Саидова – третья награда для команды.

Такого медального успеха на Играх представители этого вида спорта не достигали с Атланты-96, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже на пьедестале Ибрагим Саидов сделал свой «Олимпийский выбор».

По решению борца Президентский спортивный клуб направит 7,5 тысяч рублей на поддержку школы высшего спортивного мастерства в Гродно.