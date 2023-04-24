«И омолаживание, и оздоровление». Чем полезен «белорусский жим» с гирями?

Новости Беларуси. В Минске состоялся первый турнир по силовым видам спорта, в программу которого официально был включен «белорусский жим», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Дисциплина представляет собой одновременный подъем двух гирь из положения лежа в течение пяти минут.

Ее авторами являются наши именитые гиревики Вячеслав Хоронеко и Виктор Мацур. Многократные мировые рекордсмены создали данную дисциплину с целью прославления нашей страны. Международное сообщество пауэрлифтеров инициативу поддержало и закрепило за упражнением название. Теперь представлено оно будет и на мировых стартах. А помимо соревновательного интереса «белорусский жим» несет и немалую пользу для здоровья.

Вячеслав Хоронеко, многократный мировой рекордсмен:

Развивается полностью весь плечевой пояс, грудные мышцы. То есть верхняя часть туловища полностью тренируется. Как пошутил один парень, который начал заниматься жимом, бывший штангист: я пять минут пожал, можно бицепс не качать и штангу не жать – все, он уже проработал все мышцы.

Виктор Мацур, председатель Национальной ассоциации пауэрлифтинга Беларуси:

Гиревой жим привлекателен простотой, доступностью. Человек может прийти домой, просто лечь на пол и пожать две гирьки. Я вам скажу как тренер с большим опытом, от 20 до 30 минут многоповтора гирями – происходит и омолаживание, и оздоровление, и крепкая физическая форма.