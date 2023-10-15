И дети, и спорт – часть моей жизни. Как живёт чемпионка мира по борьбе Ванесса Колодинская?

Для мамы нет ничего невозможного. В спорте мамы взбираются на пьедестал, бьют рекорды и идут к олимпийским вершинам. Ванесса Колодинская, бронзовый призер Олимпиады в Токио по борьбе, уже мама двух сыновей – Савелия и маленького Елисея. После Японии Ванесса подумывала о завершении карьеры, но рождение второго ребенка в корне поменяло и ее жизнь, и ее планы. Колодинская вновь вышла на ковер. В 2023 году эта потрясающая мама сумела завоевать серебряную награду чемпионата мира и получить олимпийскую лицензию в Париж. Какой распорядок дня у супермамы и какие планы, мы узнали у Ванессы Колодинской, которая забежала в студию программы «Спорттаймер» буквально на полчаса. Каково быть мамой и чемпионкой мира по борьбе? Юлия Силипицкая, СТВ:

С чем сравнить труд мамы? Твой распорядок дня?

Ванесса Колодинская, бронзовый призер Олимпийских игр по борьбе:

Встать с утра, разбудить детей в школу. Савелия бужу в школу, встаю, провожаю его. Чаще всего я с вечера стараюсь что-то ему подсобрать. Юлия Силипицкая:

Чтобы уже костюмчик висел? Ванесса Колодинская:

Все висит, все готово, рюкзак стоит, все нормально. Юлия Силипицкая:

А кто собирает рюкзак? Ванесса Колодинская:

Он конечно. С вечера. Потому что с утра в любом случае что-нибудь забудет. Я стараюсь, конечно, его приучить к самостоятельности, чтобы он сам вставал. Юлия Силипицкая:

А Елисей? Ванесса Колодинская:

Горшок, покушать. Елисею голодным быть нельзя. Юлия Силипицкая:

Что готовишь? Ванесса Колодинская:

У Савелия любимые макароны, у Елисея – супчик какой-нибудь куриный, он такое больше любит – жиденькое. Блинчики… Юлия Силипицкая:

Ты умеешь готовить блинчики?

Ванесса Колодинская:

Конечно. Юлия Силипицкая:

А с чем? Ванесса Колодинская:

С сыром чаще всего или с творогом. Савелий любит сам иногда тесто приготовить, просит: мам, давай я сделаю, а ты только пожаришь. И у меня некоторые обязанности сейчас… Юлия Силипицкая:

На Савелия чуть-чуть. Ванесса Колодинская:

Да. Елисея я забираю, едем на тренировку чаще всего, где-то к 10. На Радиальную на ковер или в тренажерку, смотря какой план у нас тренировочный. Малыш там где-то тоже поиграется, посидит. После того как я заканчиваю тренировку, мы едем домой. Юлия Силипицкая:

То есть маникюр, педикюр откладываются? Ванесса Колодинская:

Нет, если я планирую какие-то такие походы: СПА или процедуры по уходу за собой, то я прошу папу своего… Юлия Силипицкая:

Ты себе в этом не отказываешь? Ванесса Колодинская:

Нет. Прежде всего, я поняла, что нужно баловать и радовать себя, заботиться о себе. Если я позволяю себе любить себя, уделить себе внимание, позаботиться о своем теле, расслабиться, то потом я могу быть спокойной и нежной, доброй матерью. Вышла на ковер через три месяца после родов. Как восстанавливалась?

Юлия Силипицкая:

Насколько сложно быть мамой? Ванесса Колодинская:

Мне нравится быть, потому что я уже мама. Конечно, мне бывает и тяжело, и напряженно, как и всем родителям. Любому, мне кажется, родителю тяжело, не только маме-спортсменке. Но я выбираю любить то, что есть, быть в этом моменте. Я знаю, что дети очень быстро вырастают. И этот период, который есть сейчас, он никогда не повторится. Юлия Силипицкая:

Когда родился Савелий, было такое ощущение: все, это мой единственный и последний ребенок? Ванесса Колодинская:

Было. Скажем, роды – это далеко не самый легкий процесс и забавное место. Конечно, пройдя через такой путь – беременность, я была еще молодая девчонка, потом роды, восстановление… Я думала, что нет: я туда больше не захочу, не подпишусь ни за что, хватит. Юлия Силипицкая:

Ты вышла на ковер после родов Савелия через сколько? Ванесса Колодинская:

На ковер через три месяца я пошла. Я за первые месяцы начали восстанавливаться с папой в Бобруйске в гимнастическом зале. Юлия Силипицкая:

То есть папа помогал? Ванесса Колодинская:

Как и сейчас. Папа мне помогает весь период времени, как он приехал в 2013 году в Беларусь. Как раз это совпало с моим процессом беременности и родов. И полностью с ним весь этот период постоянно я и работаю, и он мне подсказывает, и физическую форму помогает мне… Юлия Силипицкая:

Давайте скажем, кто у Ванессы папа.

Ванесса Колодинская:

Валерий Викентьевич Колодинский, главный тренер на данный момент национальной команды по спортивной гимнастике. Юлия Силипицкая:

То есть, в общем-то, тоже спортсмен, прошедший все и вся. И он поднимал своего внука. Ванесса Колодинская:

Да. Он очень любил Савелия, на тот период единственного внука. Юлия Силипицкая:

Он подарил всю мужскую любовь Савелию? Ванесса Колодинская:

Ну, в том числе и очень большой вклад. Юлия Силипицкая:

Может быть, ты просто ищешь кандидатов своей любви, похожими на папу? Ванесса Колодинская:

Возможно, очень трудно найти такого мужчину, как папу. Юлия Силипицкая:

У тебя большие требования… В твоем идеале, каким должен быть мужчина? Ванесса Колодинская:

Прежде всего, поддерживающий, опорный, мужественный, способный взять ответственность за свои поступки, нести ответственность и как-то оберегать меня. Возможно, я больше акцент сейчас делаю на саморазвитии. Как совмещать и спорт, и воспитание детей?

Юлия Силипицкая:

Насколько я понимаю, три месяца, ты вышла, у тебя уже был определенный план на спорт? Ванесса Колодинская:

Конечно! После того как я только забеременела Савелием, я знала точно, что буду восстанавливаться, потому что я уходила в звании чемпионки мира. У меня всегда, в принципе, стояла цель – это олимпийский пьедестал. В любом периоде моей карьеры. Юлия Силипицкая:

Как складывалась спортивная жизнь и жизнь мамы? Насколько ребенок получал много или недополучал наоборот, насколько он рос на ковре и что ему дал вот этот спортивный образ мамы? Ванесса Колодинская:

Савелия на ковер я взяла с собой попозже, потому что на тот момент я была в Бобруйске, были плохие взаимоотношения с тренером. И это была не та атмосфера, где я могла расположиться более свободно, как сейчас, например. И поэтому я нуждалась помощи. И Савелия бабушка брала, помогала, и дедушка. То есть все как-то в этом плане были включены в процесс. Савелий приехал со мной, наверное, на первый спорт только в три года. Если их равнять все-таки с Елисеем, то Елисей приехал на первый сбор намного раньше. Я очень рада и благодарна своим тренерам в том числе за то, что есть такая возможность на самом деле, потому что в этом плане это и есть тоже жизнь. Чтобы не делить, не выбирать что-то одно, а пробоваться совмещать. И спорт – это часть моей жизни. И дети – часть моей жизни. Поэтому я рада, что их возможности наблюдать, как на самом деле происходит. Есть тренера, которые также являются примером мужчины. И дисциплина в спорте какая, она очень закаляет. И если с детства наблюдать эту атмосферу, то это очень поможет и в будущем. Юлия Силипицкая:

Как тебе удается сохранять такую прекрасную форму? Ты сидишь на диетах, ты тренируешься, что ты вообще делаешь, что ты всегда в своем рабочем весе? 53, насколько я понимаю. Ванесса Колодинская:

Спасибо генам, спасибо, родителям. Юлия Силипицкая:

То есть ты можешь себе позволить покушать все?

Ванесса Колодинская:

Да. Юлия Силипицкая:

А что ты любишь? Ванесса Колодинская:

Вообще, я любитель сладкого. Юлия Силипицкая:

А сколько конфет можешь съесть за раз? Ванесса Колодинская:

Ой, я так не считала. Во-первых, я не зациклена на этом на самом деле. Юлия Силипицкая:

А, то есть не только конфеты, тут и пирожные могут быть, и все сразу вместе. Ванесса Колодинская:

Да. Юлия Силипицкая:

Мы смотрели за олимпийским твоим ходом по сетке, и вот этот поединок за бронзу. Почему-то в твоих всех движениях было видно, что ты мама. Материнство помогло все-таки победить? Ванесса Колодинская:

Возможно, да. Я знала, что меня в любом случае ждут дома, но какой я хочу быть дома? Я хочу быть с медалью. Юлия Силипицкая:

Второго ребенка назвали Елисеем? Ванесса Колодинская:

Потому что мне хотелось какое-то созвучие с именем Савелий, чтобы как-то это все гармонично было. Юлия Силипицкая:

Колодинский Савелий, Колодинский Елисей, Колодинская мама Ванесса. Все на ковре? Ванесса Колодинская:

Очень хотелось бы, но не так, нет. Мои дети под другими фамилиями, но я бы хотела, чтобы они были под моей фамилией. Планировала перейти в другую профессию. Что остановило? Юлия Силипицкая:

Когда ты шла на второго ребенка, ты уже понимала, что тебя ждет, но ты пошла на второго ребенка.

Ванесса Колодинская:

Да, но я уже на тот период планировала, уже Савелий очень хотел, чтобы у него был братик или сестричка, и как-то мы это тоже обсуждали. И да, это уже было более так осознано. Наверное, я, возможно, соскучилась тоже по вот этим ощущениям все-таки… Юлия Силипицкая:

Тебя не пугали трудности или ты завязывать решила? Ванесса Колодинская:

Ну, я планировала, что да, скорее всего, потому что я уже пошла и обучаться, то есть я уже какой-то такой путь в другую сторону тоже уже начала. Юлия Силипицкая:

А куда обучаться? Ванесса Колодинская:

На психолога, терапевта. И получается, что я как бы и планировала, что там, возможно, я пойду в декретный, например, и постепенно перейду вообще в другую профессию. Но вот так складываются жизненные обстоятельства, что… Юлия Силипицкая:

Не отпускает ковер… Ванесса Колодинская:

Спорт все-таки зовет меня за тем, чтобы я, возможно, достигла той цели, которую я ставлю перед собой. Юлия Силипицкая:

Какую цель ты ставишь перед собой? Ванесса Колодинская:

Олимпийский пьедестал снова. Вокруг меня достаточно большое количество поддерживающих людей, на которых я могу опираться, которые мне могут помочь позаботиться и обо мне в том числе, и о моих детях. И это даже непосредственно тренер мой, с которым работаю здесь, в Минске, с Юрием Васильевичем Королевым. Он тоже очень помогает и с малышом, пока я там работу выполняю…

Юлия Силипицкая:

То есть у вас действительно борцовская семья. Чувствуется, что борцы – это семья, это не просто вид спорта, да? Ванесса Колодинская:

Это правда, это на самом деле. И это не спортсмены отдельно, тренеры отдельно, массажисты, доктора отдельно – нет, это все вместе мы работаем на один результат. И в том числе воспитываем детей. Юлия Силипицкая:

И всех причем, я так поняла. Ванесса Колодинская:

У нас сейчас в команде очень много детей, на самом деле. То есть, возможно, в Стайках пора бы открывать какой-то детский центр, детский сад. У меня есть детская специализация, поэтому... Юлия Силипицкая:

То есть ты уже дипломированный психолог? Ванесса Колодинская:

Именно по высшему образованию я закончу в этом году учебном. Юлия Силипицкая:

В 2024 году, да? Ванесса Колодинская:

Да, но специализация детская у меня уже есть, так что как раз можно организовывать потихонечку. Какие планы на Олимпиаду в Париже? Юлия Силипицкая:

Париж, я так понимаю, что это уже цель, ты на чемпионате мира произвела, можно сказать, фурор. Ты к этому шла или это случайность?