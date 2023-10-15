И дети, и спорт – часть моей жизни. Как живёт чемпионка мира по борьбе Ванесса Колодинская?

Для мамы нет ничего невозможного. В спорте мамы взбираются на пьедестал, бьют рекорды и идут к олимпийским вершинам. Ванесса Колодинская, бронзовый призер Олимпиады в Токио по борьбе, уже мама двух сыновей – Савелия и маленького Елисея. После Японии Ванесса подумывала о завершении карьеры, но рождение второго ребенка в корне поменяло и ее жизнь, и ее планы. Колодинская вновь вышла на ковер. В 2023 году эта потрясающая мама сумела завоевать серебряную награду чемпионата мира и получить олимпийскую лицензию в Париж.
Какой распорядок дня у супермамы и какие планы, мы узнали у Ванессы Колодинской, которая забежала в студию программы «Спорттаймер» буквально на полчаса.
Каково быть мамой и чемпионкой мира по борьбе?
Юлия Силипицкая, СТВ:
С чем сравнить труд мамы? Твой распорядок дня?
Ванесса Колодинская, бронзовый призер Олимпийских игр по борьбе:
Встать с утра, разбудить детей в школу. Савелия бужу в школу, встаю, провожаю его. Чаще всего я с вечера стараюсь что-то ему подсобрать.
Юлия Силипицкая:
Чтобы уже костюмчик висел?
Ванесса Колодинская:
Все висит, все готово, рюкзак стоит, все нормально.
Юлия Силипицкая:
А кто собирает рюкзак?
Ванесса Колодинская:
Он конечно. С вечера. Потому что с утра в любом случае что-нибудь забудет. Я стараюсь, конечно, его приучить к самостоятельности, чтобы он сам вставал.
Юлия Силипицкая:
А Елисей?
Ванесса Колодинская:
Горшок, покушать. Елисею голодным быть нельзя.
Юлия Силипицкая:
Что готовишь?
Ванесса Колодинская:
У Савелия любимые макароны, у Елисея – супчик какой-нибудь куриный, он такое больше любит – жиденькое. Блинчики…
Юлия Силипицкая:
Ты умеешь готовить блинчики?
Ванесса Колодинская:
Конечно.
Юлия Силипицкая:
А с чем?
Ванесса Колодинская:
С сыром чаще всего или с творогом. Савелий любит сам иногда тесто приготовить, просит: мам, давай я сделаю, а ты только пожаришь. И у меня некоторые обязанности сейчас…
Юлия Силипицкая:
На Савелия чуть-чуть.
Ванесса Колодинская:
Да. Елисея я забираю, едем на тренировку чаще всего, где-то к 10. На Радиальную на ковер или в тренажерку, смотря какой план у нас тренировочный. Малыш там где-то тоже поиграется, посидит. После того как я заканчиваю тренировку, мы едем домой.
Юлия Силипицкая:
То есть маникюр, педикюр откладываются?
Ванесса Колодинская:
Нет, если я планирую какие-то такие походы: СПА или процедуры по уходу за собой, то я прошу папу своего…
Юлия Силипицкая:
Ты себе в этом не отказываешь?
Ванесса Колодинская:
Нет. Прежде всего, я поняла, что нужно баловать и радовать себя, заботиться о себе. Если я позволяю себе любить себя, уделить себе внимание, позаботиться о своем теле, расслабиться, то потом я могу быть спокойной и нежной, доброй матерью.
Вышла на ковер через три месяца после родов. Как восстанавливалась?
Юлия Силипицкая:
Насколько сложно быть мамой?
Ванесса Колодинская:
Мне нравится быть, потому что я уже мама. Конечно, мне бывает и тяжело, и напряженно, как и всем родителям. Любому, мне кажется, родителю тяжело, не только маме-спортсменке. Но я выбираю любить то, что есть, быть в этом моменте. Я знаю, что дети очень быстро вырастают. И этот период, который есть сейчас, он никогда не повторится.
Юлия Силипицкая:
Когда родился Савелий, было такое ощущение: все, это мой единственный и последний ребенок?
Ванесса Колодинская:
Было. Скажем, роды – это далеко не самый легкий процесс и забавное место. Конечно, пройдя через такой путь – беременность, я была еще молодая девчонка, потом роды, восстановление… Я думала, что нет: я туда больше не захочу, не подпишусь ни за что, хватит.
Юлия Силипицкая:
Ты вышла на ковер после родов Савелия через сколько?
Ванесса Колодинская:
На ковер через три месяца я пошла. Я за первые месяцы начали восстанавливаться с папой в Бобруйске в гимнастическом зале.
Юлия Силипицкая:
То есть папа помогал?
Ванесса Колодинская:
Как и сейчас. Папа мне помогает весь период времени, как он приехал в 2013 году в Беларусь. Как раз это совпало с моим процессом беременности и родов. И полностью с ним весь этот период постоянно я и работаю, и он мне подсказывает, и физическую форму помогает мне…
Юлия Силипицкая:
Давайте скажем, кто у Ванессы папа.
Ванесса Колодинская:
Валерий Викентьевич Колодинский, главный тренер на данный момент национальной команды по спортивной гимнастике.
Юлия Силипицкая:
То есть, в общем-то, тоже спортсмен, прошедший все и вся. И он поднимал своего внука.
Ванесса Колодинская:
Да. Он очень любил Савелия, на тот период единственного внука.
Юлия Силипицкая:
Он подарил всю мужскую любовь Савелию?
Ванесса Колодинская:
Ну, в том числе и очень большой вклад.
Юлия Силипицкая:
Может быть, ты просто ищешь кандидатов своей любви, похожими на папу?
Ванесса Колодинская:
Возможно, очень трудно найти такого мужчину, как папу.
Юлия Силипицкая:
У тебя большие требования… В твоем идеале, каким должен быть мужчина?
Ванесса Колодинская:
Прежде всего, поддерживающий, опорный, мужественный, способный взять ответственность за свои поступки, нести ответственность и как-то оберегать меня. Возможно, я больше акцент сейчас делаю на саморазвитии.
Как совмещать и спорт, и воспитание детей?
Юлия Силипицкая:
Насколько я понимаю, три месяца, ты вышла, у тебя уже был определенный план на спорт?
Ванесса Колодинская:
Конечно! После того как я только забеременела Савелием, я знала точно, что буду восстанавливаться, потому что я уходила в звании чемпионки мира. У меня всегда, в принципе, стояла цель – это олимпийский пьедестал. В любом периоде моей карьеры.
Юлия Силипицкая:
Как складывалась спортивная жизнь и жизнь мамы? Насколько ребенок получал много или недополучал наоборот, насколько он рос на ковре и что ему дал вот этот спортивный образ мамы?
Ванесса Колодинская:
Савелия на ковер я взяла с собой попозже, потому что на тот момент я была в Бобруйске, были плохие взаимоотношения с тренером. И это была не та атмосфера, где я могла расположиться более свободно, как сейчас, например. И поэтому я нуждалась помощи. И Савелия бабушка брала, помогала, и дедушка. То есть все как-то в этом плане были включены в процесс. Савелий приехал со мной, наверное, на первый спорт только в три года.
Если их равнять все-таки с Елисеем, то Елисей приехал на первый сбор намного раньше. Я очень рада и благодарна своим тренерам в том числе за то, что есть такая возможность на самом деле, потому что в этом плане это и есть тоже жизнь. Чтобы не делить, не выбирать что-то одно, а пробоваться совмещать. И спорт – это часть моей жизни. И дети – часть моей жизни. Поэтому я рада, что их возможности наблюдать, как на самом деле происходит. Есть тренера, которые также являются примером мужчины. И дисциплина в спорте какая, она очень закаляет. И если с детства наблюдать эту атмосферу, то это очень поможет и в будущем.
Юлия Силипицкая:
Как тебе удается сохранять такую прекрасную форму? Ты сидишь на диетах, ты тренируешься, что ты вообще делаешь, что ты всегда в своем рабочем весе? 53, насколько я понимаю.
Ванесса Колодинская:
Спасибо генам, спасибо, родителям.
Юлия Силипицкая:
То есть ты можешь себе позволить покушать все?
Ванесса Колодинская:
Да.
Юлия Силипицкая:
А что ты любишь?
Ванесса Колодинская:
Вообще, я любитель сладкого.
Юлия Силипицкая:
А сколько конфет можешь съесть за раз?
Ванесса Колодинская:
Ой, я так не считала. Во-первых, я не зациклена на этом на самом деле.
Юлия Силипицкая:
А, то есть не только конфеты, тут и пирожные могут быть, и все сразу вместе.
Ванесса Колодинская:
Да.
Юлия Силипицкая:
Мы смотрели за олимпийским твоим ходом по сетке, и вот этот поединок за бронзу. Почему-то в твоих всех движениях было видно, что ты мама. Материнство помогло все-таки победить?
Ванесса Колодинская:
Возможно, да. Я знала, что меня в любом случае ждут дома, но какой я хочу быть дома? Я хочу быть с медалью.
Юлия Силипицкая:
Второго ребенка назвали Елисеем?
Ванесса Колодинская:
Потому что мне хотелось какое-то созвучие с именем Савелий, чтобы как-то это все гармонично было.
Юлия Силипицкая:
Колодинский Савелий, Колодинский Елисей, Колодинская мама Ванесса. Все на ковре?
Ванесса Колодинская:
Очень хотелось бы, но не так, нет. Мои дети под другими фамилиями, но я бы хотела, чтобы они были под моей фамилией.
Планировала перейти в другую профессию. Что остановило?
Юлия Силипицкая:
Когда ты шла на второго ребенка, ты уже понимала, что тебя ждет, но ты пошла на второго ребенка.
Ванесса Колодинская:
Да, но я уже на тот период планировала, уже Савелий очень хотел, чтобы у него был братик или сестричка, и как-то мы это тоже обсуждали. И да, это уже было более так осознано. Наверное, я, возможно, соскучилась тоже по вот этим ощущениям все-таки…
Юлия Силипицкая:
Тебя не пугали трудности или ты завязывать решила?
Ванесса Колодинская:
Ну, я планировала, что да, скорее всего, потому что я уже пошла и обучаться, то есть я уже какой-то такой путь в другую сторону тоже уже начала.
Юлия Силипицкая:
А куда обучаться?
Ванесса Колодинская:
На психолога, терапевта. И получается, что я как бы и планировала, что там, возможно, я пойду в декретный, например, и постепенно перейду вообще в другую профессию. Но вот так складываются жизненные обстоятельства, что…
Юлия Силипицкая:
Не отпускает ковер…
Ванесса Колодинская:
Спорт все-таки зовет меня за тем, чтобы я, возможно, достигла той цели, которую я ставлю перед собой.
Юлия Силипицкая:
Какую цель ты ставишь перед собой?
Ванесса Колодинская:
Олимпийский пьедестал снова. Вокруг меня достаточно большое количество поддерживающих людей, на которых я могу опираться, которые мне могут помочь позаботиться и обо мне в том числе, и о моих детях. И это даже непосредственно тренер мой, с которым работаю здесь, в Минске, с Юрием Васильевичем Королевым. Он тоже очень помогает и с малышом, пока я там работу выполняю…
Юлия Силипицкая:
То есть у вас действительно борцовская семья. Чувствуется, что борцы – это семья, это не просто вид спорта, да?
Ванесса Колодинская:
Это правда, это на самом деле. И это не спортсмены отдельно, тренеры отдельно, массажисты, доктора отдельно – нет, это все вместе мы работаем на один результат. И в том числе воспитываем детей.
Юлия Силипицкая:
И всех причем, я так поняла.
Ванесса Колодинская:
У нас сейчас в команде очень много детей, на самом деле. То есть, возможно, в Стайках пора бы открывать какой-то детский центр, детский сад. У меня есть детская специализация, поэтому...
Юлия Силипицкая:
То есть ты уже дипломированный психолог?
Ванесса Колодинская:
Именно по высшему образованию я закончу в этом году учебном.
Юлия Силипицкая:
В 2024 году, да?
Ванесса Колодинская:
Да, но специализация детская у меня уже есть, так что как раз можно организовывать потихонечку.
Какие планы на Олимпиаду в Париже?
Юлия Силипицкая:
Париж, я так понимаю, что это уже цель, ты на чемпионате мира произвела, можно сказать, фурор. Ты к этому шла или это случайность?
Ванесса Колодинская:
Я к этому шла. Когда я только начала восстанавливаться после родов вторых, мы разговаривали с главным тренером. Я сказала, что я готовлюсь на мир. Хотя тогда даже вообще еще неизвестно было, допустят или не допустят. И понятное дело, что нужно было вроде бы как участвовать на каких-то промежуточных стартах, то есть где-то что-то проверить. Но мы с тренерами все-таки обсудили этот вопрос и посчитали, что лучше я себя где-то вот в этом сохраню, не буду гонять вес, не буду участвовать. Но мы планомерно готовились именно на чемпионат мира.
Юлия Силипицкая:
Ну, лицензию ты могла завоевать, в общем-то, и не добираясь до финала. Но ты добралась до финала, и так понимаю, претендовала на золото. Для тебя это было важно?
Ванесса Колодинская:
Да, мне было важно именно стоять и бороться на помосте за финал, за золото. Мне хотелось, конечно, я ставила перед собой цель стать трехкратной чемпионкой мира. Я хотела быть, но быть в финале мне было прямо очень необходимо.
Юлия Силипицкая:
А два мальчика, ну, может быть, уже пора и девочку потом как приз себе после Парижа.
Ванесса Колодинская:
Достаточно.