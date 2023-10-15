Вячеслав Хоронеко установил новый мировой рекорд в Белорусском жиме

Новости Беларуси. Новый мировой рекорд установил известный белорусский гиревик Вячеслав Хоронеко. На этот раз наш силач смог превысить достижение в новой разновидности Белорусского жима – одной рукой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, всего два месяца назад тяжелоатлет перенес сложнейшую операцию по замене левого тазобедренного сустава. Но и это не помешало ему выйти на помост. Хоронеко поднял 32-килограммовый снаряд 63 раза. И установил рекорд в возрастной категории от 60 до 64 лет.

Вячеслав Хоронеко, многократный мировой рекордсмен:

Сегодня мы провели презентацию, в уме держали мировые рекорды, потому что Международная федерация утвердила этот вид, люди хотят жать и одну гирю, потому что у кого-то есть дефект какой-то физический, но люди сохранили силу духа, другое физическое состояние, но они хотят соревноваться. Мы посвящаем наши достижения всем видам спорта, существующим в мире, потому что неважно, чем человек занимается, главное, чтобы он занимался, это пользу будет приносить этому человеку и тому обществу, где он живет.

Виктор Мацур, председатель Национальной ассоциации пауэрлифтинга Беларуси:

Для меня лучше Белорусского гиревого жима ничего не существует, потому как он полезный, лечебный и очень быстро дает эффект, результат. Занимаясь Белорусским гиревым жимом даже 20 минут в день, можно заменить полуторачасовую тренировку в тренажерном зале.