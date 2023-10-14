Богданов о турнире по каратэ Belarus Open: в очередной раз показываем, что наша страна – это страна мира

Новости Беларуси. На базе столичной «Чижовка-Арены» проходит международный турнир по каратэ Belarus Open. Участие в чемпионате принимают более 800 спортсменов из шести стран. Нашу сборную представляют все сильнейшие, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Противостоят белорусам соперники из России, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана. Для атлетов национальной команды данный старт является этапом подготовки к будущим соревнованиям. В том числе и международным. Отечественных каратистов допустили к чемпионату мира. А выступления против зарубежных оппонентов делают нас заметно сильнее.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, председатель Федерации каратэ Беларуси:

С нас сняли ограничения в международных соревнованиях. И вот чемпионат мира, который состоится в конце этого месяца, наша национальная команда готовится отправиться туда и побороться, доказать, что Беларусь – это действительно страна сильных традиций, сильных каратистов и мужественных людей. Ну а этот турнир, конечно, наполнен своей философией. Помимо спорта, мы в очередной раз показываем всему миру, что наша страна – это страна мира.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Это проверка сил и готовности в первую очередь спортсменов национальной команды, и посмотреть на ближайший резерв, насколько уже сегодня молодые ребята, которые стучатся в дверь национальной команды, готовы к ответственным стартам, представляя свою страну на самом высоком уровне.

Первый соревновательный день смог порадовать позитивными результатами. В весовой категории до 84 килограммов среди мужчин в борьбе за награду высшей пробы сошлись два белоруса. Золото завоевал наш Никита Кириевич. Не осталась в стороне и молодежь. На первую ступень пьедестала в своих категориях поднялись Никита Дубина и Иван Кудинов.