Богданов о турнире по каратэ Belarus Open: в очередной раз показываем, что наша страна – это страна мира
Новости Беларуси. На базе столичной «Чижовка-Арены» проходит международный турнир по каратэ Belarus Open. Участие в чемпионате принимают более 800 спортсменов из шести стран. Нашу сборную представляют все сильнейшие, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Противостоят белорусам соперники из России, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана. Для атлетов национальной команды данный старт является этапом подготовки к будущим соревнованиям. В том числе и международным. Отечественных каратистов допустили к чемпионату мира. А выступления против зарубежных оппонентов делают нас заметно сильнее.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, председатель Федерации каратэ Беларуси:
С нас сняли ограничения в международных соревнованиях. И вот чемпионат мира, который состоится в конце этого месяца, наша национальная команда готовится отправиться туда и побороться, доказать, что Беларусь – это действительно страна сильных традиций, сильных каратистов и мужественных людей. Ну а этот турнир, конечно, наполнен своей философией. Помимо спорта, мы в очередной раз показываем всему миру, что наша страна – это страна мира.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Это проверка сил и готовности в первую очередь спортсменов национальной команды, и посмотреть на ближайший резерв, насколько уже сегодня молодые ребята, которые стучатся в дверь национальной команды, готовы к ответственным стартам, представляя свою страну на самом высоком уровне.
Первый соревновательный день смог порадовать позитивными результатами. В весовой категории до 84 килограммов среди мужчин в борьбе за награду высшей пробы сошлись два белоруса. Золото завоевал наш Никита Кириевич. Не осталась в стороне и молодежь. На первую ступень пьедестала в своих категориях поднялись Никита Дубина и Иван Кудинов.
Евгений Шавлохов, главный тренер национальной команды Беларуси по каратэ:
Запрет на выступления на международной арене немножко нам дал такой толчок для подтягивания молодежи. Точно так же они приглашаются на сборы, участвуют в совместных сборах с российской командой, с иностранными командами. Ну и плюс варятся в одной кухне со взрослыми спортсменами, которые для них являлись когда-то кумирами, а сейчас они уже стали их спарринг-партнерами. Поэтому да, молодежь подтянулась очень заметно. И есть ряд ребят, которых мы уже присматриваем на перспективу, может быть, даже для включения в национальную команду, чтобы подвинули стариков.
Международный турнир по каратэ завершится в воскресенье, 15 октября. Закрывать соревновательную программу предстоит спортсменам, выступающим в младших возрастных категориях.