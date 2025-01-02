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Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории 500 в Брисбене

02 января 2025 18:09
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Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории 500 в австралийском Брисбене, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

2 декабря в поединке третьего раунда первая ракетка планеты встречалась с представительницей Казахстана – Юлией Путинцевой, у которой 29-й номер мирового рейтинга. В стартовой партии белоруска совершила камбэк, отыгравшись со счета 3:5. Она довела дело до тай-брейка и оставила его за собой с явным преимуществом. В начале второго сета Соболенко сразу же сделала брейк, после чего выиграла все геймы на своей подаче. Как итог – победа со счетом 7:6, 6:4 и путевка в 1/4. Напомним, год назад Арина добралась до финала этих соревнований.

Виктория Азаренко не смогла пробиться в третий круг теннисного турнира категории 500 в Брисбене.

# Виктория Азаренко # Арина Соболенко # Теннис

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