Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории 500 в Брисбене

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории 500 в австралийском Брисбене, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

2 декабря в поединке третьего раунда первая ракетка планеты встречалась с представительницей Казахстана – Юлией Путинцевой, у которой 29-й номер мирового рейтинга. В стартовой партии белоруска совершила камбэк, отыгравшись со счета 3:5. Она довела дело до тай-брейка и оставила его за собой с явным преимуществом. В начале второго сета Соболенко сразу же сделала брейк, после чего выиграла все геймы на своей подаче. Как итог – победа со счетом 7:6, 6:4 и путевка в 1/4. Напомним, год назад Арина добралась до финала этих соревнований.