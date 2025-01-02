Защитник минского «Динамо» Джордан Гросс попал в топ-10 лучших игроков КХЛ по итогам трех последних недель чемпионата. Американский хоккеист расположился на 4-й позиции, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Всего в текущем чемпионате он провел 40 матчей и набрал 23 очка. Уже в ближайшую субботу столичное «Динамо» на выезде сыграет против «Торпедо». А 6-го января вернется на «Минск-Арену» и проведет повторный матч с нижегородской командой. На поединки «зубров» нынче нереальный ажиотаж. На игру с «Торпедо», а также на матч с одним из лидеров Запада, «ЦСКА», который запланирован на 7-е января, билеты уже раскуплены.